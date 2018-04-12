Вийде нова книга автора "Володаря перснів"

Влітку вийде друком нова книга автора відомої трилогії Джона Толкіна "Володар перснів". Книга має назву "Падіння Гондоліна".

Книгу з історією про героя, який захищає місто, Джон Толкін написав у лікарні після битви на Соммі більше 100 років тому. Вона вийде друком у серпні 2018 року під редакцією сина автора Крістофера, пише The Guardian.

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У книзі "Падіння Гондоліна" розповідається про прекрасне таємниче місто, зруйноване таємними силами. Це перший закінчений твір Толкіна про світ, який описує трилогія "Володар перснів".

За словами представників видавництва "HarperCollins", у книзі йдеться про боротьбу "суцільного зла" Моргота проти бога моря Улмо. Моргот намагається знищити таємниче місто Гондолін у той час як Улмо підтримує нолдорів, родину ельфів, які живуть у місті.

"Це історія з персонажем, який не бажаючи того, врешті перетворюється у героя. Це – шаблон усього, що Толкін писав пізніше. У ній є таємний лорд і у саме у ній відбувається наша перша зустріч з орками та балрогами", – розповідає дослідник творчості Толкіна й автор книжки "Толкін та Велика війна" Джон Гарт.