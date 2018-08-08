Правила виїзду дітей за кордон 2018: важливі нюанси

Буквально місяць тому Кабмін ввів нові правила перевезення дітей за кордон. Що змінилося та які нюанси треба знати – читайте далі у статті.

Щоб не мати проблем при виїзді за межі України з дитиною – збережіть інструкцію, які документи підготувати та про що подбати.

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Закордонний паспорт

Для мандрівки дитина повинна мати власний закордонний паспорт. Це обов'язкова умова, щоб вашого малюка випустили за кордон. Нагадаємо – раніше біометричний паспорт для дитини був необхідною умовою лише для безвізових мандрівок, але з 1 квітня 2018 року закордонний паспорт став обов'язковим для виїзду за межі України для всіх українців, незалежно від віку.

З ким можна їхати

Громадяни до 16 років можуть виїхати за кордон у супроводі: батьків чи одного з батьків, усиновлювачів або з одним із них, опікунів чи одного з них, прийомних батьків або одного, супроводжуючої особи (осіб), а також – у супроводі членів екіпажу літака, на якому вони прямують.

Щоб поїхати з одним із батьків: потрібен нотаріально посвідчений дозвіл другого з батьків, із зазначенням країни та терміну перебування.

Щоб поїхати з уповноваженою особою: обоє батьків мають надати нотаріально посвідчену згоду на це із зазначенням держави прямування та відповідного часового проміжку перебування у цій державі.

Щоб дитину супроводжував екіпаж літака: потрібно замовити і оплатити в авіакомпанії відповідну послугу (супроводу), надати нотаріально посвідчений дозвіл від обох батьків на виїзд дитини за кордон, прибути в аеропорт разом з дитиною для заповнення додаткових документів авіакомпанії.

За категорією "дитина, що перевозиться без супроводу" мають оформлюватись діти віком від 2 до 14 років при внутрішньому перевезенні та діти віком від 2 до 16 років при міжнародному перевезенні.

Зауважте, авіакомпанія самостійно визначає, з якого віку приймати дітей до перевезення без супроводу дорослого пасажира, а також інші деталі такого перевезення.

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Коли нотаріально посвідчена згода не обов'язкова

Без нотаріально посвідченої згоди другого з батьків дитина може виїхати за умови:

якщо другий із батьків є іноземцем або особою без громадянства, що підтверджується записом про батька у свідоцтві про народження дитини;

якщо у паспорті (або у проїзному документі) неповнолітнього громадянина є запис про вибуття на постійне місце проживання за межі України чи відмітка про взяття на постійний консульський облік у дипломатичному представництві або консульській установі України за кордоном.

Замінити нотаріально посвідчений дозвіл від другого з батьків можуть такі документи або їхні нотаріально засвідчені копії:

свідоцтво про смерть другого з батьків;

рішення суду про позбавлення батьківських прав другого з батьків;

рішення суду про визнання другого з батьків безвісно відсутнім;

рішення суду про визнання другого з батьків недієздатним;

рішення суду про надання дозволу на виїзд з України громадянину, який не досяг 16-річного віку, без згоди та супроводу другого з батьків;

довідка про народження дитини, виданої відділом реєстрації актів цивільного стану, із зазначенням підстав внесення відомостей про батька відповідно до частини першої статті 135 Сімейного кодексу України(під час виїзду дитини за кордон у супроводі одинокої матері);

видана органом державної виконавчої служби довідка про наявність заборгованості із сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців;

свідоцтво про народження дитини, видане компетентним органом іноземної держави, що не містить відомостей про батька дитини, легалізованого або засвідченого апостилем, а також без будь-якого додаткового засвідчення у випадках, передбачених міжнародним договором України.

Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування

Юні українці до 16 років, які проживають (перебувають) у закладах охорони здоров'я, навчальному або іншому дитячому закладі, можуть виїхати за кордон у випадку пред'явлення нотаріально посвідченої згоди керівника цього закладу та у супроводі уповноваженої ним особи.

Діти до 16 років, влаштовані на виховання та спільне проживання до прийомної сім'ї, можуть виїхати за кордон у разі пред'явлення оригіналу договору про влаштування дитини до прийомної сім'ї або його нотаріально засвідченої копії та у супроводі прийомних батьків або одного з них.

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Юні громадяни, влаштовані на виховання та спільне проживання до дитячого будинку сімейного типу, – у разі пред'явлення оригіналу договору про організацію діяльності дитячого будинку сімейного типу або його нотаріально засвідченої копії та у супроводі батьків-вихователів або одного з них.

Для громадян до 16 років, які перебувають під опікою, піклуванням за рішенням органів опіки та піклування, – у разі пред'явлення оригіналу рішення про встановлення опіки (піклування) або його нотаріально засвідченої копії та у супроводі опікуна або піклувальника.

Діти, молодші 16 років, які перебувають під опікою, піклуванням за рішенням суду, – у разі пред'явлення рішення суду про встановлення опіки (піклування) або його нотаріально засвідченої копії та у супроводі опікуна або піклувальника.

Юні громадяни, які відповідно до договору про патронат передані органом опіки і піклування на виховання в сім'ю іншої особи (патронатного вихователя) до досягнення дитиною повноліття – у разі пред'явлення оригіналу зазначеного договору, посвідченого підписом уповноваженої особи відповідної місцевої держадміністрації або міської (за винятком міст районного значення) ради, скріпленим гербовою печаткою, або його нотаріально засвідченої копії та у супроводі патронатного вихователя.

Прийомні батьки та батьки-вихователі у випадку, якщо дитину супроводжує один з них, так само мають надати нотаріально посвідчений дозвіл від іншого з батьків, де вказано країну і термін перебування дитини за кордоном.

Діти з окупованих територій

Виїзд з України дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які не досягли 16-річного віку, зокрема тих, що проживають (перебувають) у районах проведення антитерористичної операції, попередньо повинен бути погоджений зі службою у справах дітей відповідної місцевої держадміністрації або міської (за винятком міст районного значення) ради у порядку, визначеному Мінсоцполітики.

Усиновлені іноземцями

Виїзд з України дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які не досягли 16-річного віку, після їхнього усиновлення іноземцями здійснюється у супроводі батьків-усиновлювачів у разі пред'явлення рішення суду про усиновлення або його нотаріально засвідченої копії.

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