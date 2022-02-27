Виїжджати з Києва небезпечно, залишайтеся вдома чи у бомбосховищах, – радник міністра МВС
27 лютого 2022 , 10:30Читать новость на русском
Джерело:МВС України
Ворог у ніч на 27 лютого нещадно атакував українську столицю, намагаючись її захопити. ЗСУ дають гідну відсіч, але киян просять не виходити з домівок.
Про це сказав радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко. Він розповів про ситуацію станом на 27 лютого.
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"Ворог старався прорватися у наші міста, але Київ, Чернігів, Маріуполь та Харків – під повним українським контролем. Ми відстояли і продовжуємо вбивати ворога", – запевнив Денисенко.
Киян закликали сидіти вдома або у бомбосховищах. Виїжджати за місто – небезпечно.
Звернення радника міністра МВС до киян: дивіться відео