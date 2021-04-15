Великі ризики: головні питання і відповіді по вторгненню Росії в Україну

Росія продовжує демонстративне розгортання військ біля наших кордонів. Далее читайте на украинском.

1. Что делает Россия?

Проводится целенаправленная информационная подготовка к войне в российском обществе. Проводятся отдельные мобилизационные мероприятия на случай новых санкций стран НАТО. Однако ударные группировки для вторжения по границе РФ с Украиной разворачиваются медленно, пока нет признаков, что Россия готовит на протяжении, по крайне мере ближайших двух недель удар главными силами за пределами действующей линии фронта.

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2. Насколько это большая угроза для Украины?

На данный момент численность войск РФ близ границ Харьковской, Донецкой и Луганской областей не превышает 30 тысяч военнослужащих. Это примерно в 2-2,5 раза меньше, чем Россия сосредоточила на наших границах во время вторжения в 2014-м. Для сравнения – на фронте в ООС сейчас около 40 тысяч украинских военнослужащих.

Всего в сухопутных и воздушно-десантных войсках РФ насчитывается около 325 тысяч военнослужащих, однако против Украины Россия может сосредоточить в боевых частях не более 130-150 тысяч человек.

Учитывая, что численность ВСУ свыше 200 тысяч человек, плюс до 200 тысяч оперативный резерв, Россия не имеет на данный момент подавляющего превосходства. Украина имеет силы для сдерживания вероятного российского наступления.

Противник имеет большое техническое преимущество, но РФ не имеет превосходства в численности и мотивации пехоты. У нас есть кому и есть чем оказывать эффективное сопротивление, особенно при построении обороны в населенных пунктах.

3. Зачем все это Путину?

Россия проводит военно-политическую демонстрацию. Путин показывает Западу, что Украина находится в сфере влияния РФ и Кремль готов к силовому вмешательству, чтобы обеспечить себе лояльность власти в Киеве. Россия избрала стратегию постоянной дестабилизации Украины, чтобы показать невозможность самостоятельного развития и сближения с НАТО. Путин шантажирует Зеленского и Ермака, что может уничтожить всю их политику умиротворения агрессора за последние два года, и в результате кризиса они потеряют власть.

4. Помогает ли нам Запад?

Да, поддержка США, Турции, Франции, Германии, Европейского союза, НАТО – беспрецедентно единая и беспрецедентно жесткая. За 7 лет Украина полностью выиграла информационную войну на Западе, и решительно изменила в свою пользу международную обстановку. У России не осталось союзников в Европе, действия Путина впервые вызвали осуждение всех основных игроков.

Страны Запада не будут вместо нас воевать, но они помогут нам воевать и нанести Путину дополнительные экономические и политические потери.

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5. Что плохого принес кризис для Украины?

– Россия направила на Донбасс спецподразделения. Поскольку в украинской армии не проводится реформ и нет оснащения современной оптикой и средствами разведки, российским снайперам удается наносить нашим бойцам серьезные потери.

– Людей пугает слабость государства, отсутствие лидерства и какой-либо внятной политики перед лицом агрессии.

– Президент требует помощи НАТО, однако до сих пор даже не позаботился принять Гособоронзаказ 2021-го года! Украинская армия не проводит маневров близ своих границ, в городах не проводятся учения гражданской обороны. Руководство страны избрало позу жертвы, которая требует, чтобы ее спасали.

– Снижена привлекательность основного средства пополнения дефицита бюджета Украины – облигаций государственного займа, часть инвесторов уходит, в сочетании с провалом программы сотрудничества с МВФ это усугубляет финансовый кризис.

6. Что хорошего принес кризис для Украины?

– Политика умиротворения агрессора, которую проводят Зеленский и Ермак полностью провалилась. Потеряны два года обещаний мира вместо военной реформы, но зато теперь избиратели видят, что страна должна становиться сильной, а не заигрывать с Кремлем.

– Гражданское общество не имеет капитулянтских настроений, большинство граждан поддерживают сопротивление, и эти настроения только укрепляются.

– Международная поддержка Украины значительно возросла, Украина получила шанс значительно ускорить интеграцию с ЕС и НАТО.

– Россия несет гораздо большие потери в экономике и в международных отношениях, режим Путина пытаясь затормозить нас, опускает куда глубже свою собственную страну, и это тоже дает шансы Украине.

7. Что дальше? Когда начнется большая война?

Время президента Зеленского – это последний для Путина шанс изменить ситуацию в Украине с помощью военной силы. Любой новый президент Украины будет вынужден начать реформы и проводить системную оборонную политику.

Кризис показывает, что Россия отработала сценарий реального начала войны. Внезапная переброска войск к границам, информационная кампания для подготовки общественного мнения и поводов к вторжению, политические угрозы.

Несомненно, Путин напуган реакцией Запада. Это серьезный сдерживающий фактор. Путин не будет спешить с началом войны, решение, скорее всего, будет может быть отложено для более благоприятной обстановки.

Стоит задуматься Защитит ли Запад Украину в случае начала войны

Однако важно понимать: военное вторжение России не имело логики и в 2014-м году, и тем не менее, произошло. Точно также и сейчас, риск сохраняется, пока Украина остается государством, которое отказывается говорить о сопротивлении агрессору и подчеркивает свою слабость. Позиция жертвы и зависимость от России во многих сферах – вот это дает Кремлю уверенность в силовом сценарии. Только более сильная и независимая политика сделает российское вторжение при такой мощной международной поддержке маловероятным.