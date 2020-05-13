Війна з Коломойським ще не закінчилася: історичний закон можуть переграти в Конституційному суді

Верховна Рада ухвалила в цілому так званий "антиколомойський" законопроєкт про банки. За відповідне рішення проголосували 270 депутатів. Однак це ще не закінчення історії.

Про Конституційний суд

Ситуацію можуть відіграти в Конституційному суді. Про це у коментарі 24 каналу зазначив фінансовий аналітик Сергій Фурса.

Важливо Рада остаточно схвалила "антиколомойський" законопроєкт: текст закону

За його словами, незгодні нардепи можуть подати закон на перевірку до Конституційного суду.

"Ми знаємо ціну цього суду, він завжди керувався політичною волею. Тобто, якщо буде воля керівництва держави, то Конституційний суд ухвалить потрібне рішення. Чи є ризик, що можуть відіграти ситуацію в Конституційному суді? Так, є. На жаль, цей ризик існує", – сказав експерт.

Зараз цей законопроєкт був проголосований тільки через те, що ми потрапили у коронакризу, і Україна конче потребує співпраці з МВФ. Якщо ця необхідність знизиться, якщо вони знову відчують, що можуть і без МВФ, то є цілком висока імовірність, що українська влада дозволить Коломойському виграти "антиколомойський" суд і повернутися в ситуацію статусу-кво,

– наголосив Фурса.

Він додав, що це буде кидком в бік західних партнерів і дуже небезпечно для платників податків. "Але якщо вони будуть відчувати, що це не загрожує рейтингам і не загрожує дефолтом в країні, то вони можуть це зробити", – переконаний аналітик.

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Фурса підкреслив, що Україні корисні самі реформи, а не лише гроші, які дає МВФ.

Цей законопроєкт потрібен саме для України, як і всі реформи, які Україна впроваджує під головуванням та за фінпідтримки МВФ. На жаль, часто в Україні, в української влади немає політичної волі для реформ, і в цьому нам допомагають ці "чарівні підсрачники" від МВФ,

– зазначив експерт.

Про зміну умов від МВФ

За словами Фурси, те, що МВФ змінив умови співпраці, пов'язано з втратою довіри до України.

"Зараз говорити про структурні реформи вже недоречно, а якраз попередня програма мала називатися програмою структурних реформ. Але варто розуміти, що цього року ми все одно отримаємо той самий об'єм фінансування. Це не залежить від того, чи це була б програма структурних реформ чи поточна і більш гнучка – програма stand-by. Останню застосовують, коли країна перебуває на межі якоїсь кризи чи в кризі", – пояснив аналітик.

Міжнародний валютний фонд змінив умови співпраці з Україною. Замість трирічної програми зараз обговорюють формат stand-by, який розрахований на півтора року. Крім термінів, зміниться й загальна сума кредиту, а також умови його отримання. Прем'єр України Денис Шмигаль висловив сподівання, що співпраця з МВФ за програмою stand-by дозволить отримати 5 мільярдів доларів, з яких 3,5 будуть направлені в держбюджет-2020.

"Ці гроші дійсно допоможуть українському бюджету у 2020 році. У нас є рекордний дефіцит бюджету, і це не вирізняє Україну від інших цивілізованих країн, тому ще є криза та пандемія. Саме тому МВФ переглянув звичну практику. Зазвичай вони надають гроші в резерви Нацбанку, але цього року, розуміючи потреби і загрози, МВФ надає гроші прямо в бюджет", – сказав Фурса.

Загрози "антиколомойського" закону

За словами Фурси, цей закон цілком нормальний.

"Він не вводить якусь практику, яка є тільки в Україні, і якої немає в інших країнах. Те, що сьогодні прийняли – це відбиток реальності, яка є щодо банківського регулятора в усіх країнах… Дуже важко в суді доводити професійні речі, тому що судді просто не розуміють до кінця, про що йде мова. В них немає достатніх фінансових знань. До того ж, ми розуміємо якісь нашої судової системи. І саме тому пан Коломойський бажає судитися в Україні і хоче понад усе відкликати позов у Лондоні", – наголосив фінансовий аналітик.

Що відомо про "антиколомойський" законУ документі йдеться про удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності. Цей законопроєкт залишався останньою умовою для продовження співпраці з МВФ. Під час голосування у залі був присутній президент Володимир Зеленський, який закликав "захистити економіку" і ухвалити закон. У законі зокрема йдеться, що власники і ексвласники банку, інтереси яких були порушені через виведення банків з ринку, можуть отримати відшкодування збитків лише у грошовій формі. Тобто законопроєкт фактично виключає можливість повернення націоналізованого банку його колишньому власнику. Нагадаю, що раніше до цього законопроєкту подали рекордні 16 тисяч правок.