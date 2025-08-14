ХАМАС тримає у заручниках щонайменше півсотні громадян Ізраїлю. Полонені зазнають катувань, а їхнє звільнення залишається ключовим завданням країни.

Про це розповів Надзвичайний і Повноважний посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу.

Що відомо про стан полонених?

В Ізраїлі повідомили, що в руках ХАМАС залишаються ще приблизно 50 заручників. За попередніми оцінками, живими можуть бути лише близько половини з них. Ті, хто вижив, перебувають у складних умовах.

Навіть ті, хто живий, перебувають у вкрай тяжких умовах: зазнають катувань, страждають від голоду. Для ХАМАС це, ймовірно, останній козир, який стримує Ізраїль від повного розгрому в секторі Гази,

– пояснив Бродський.

Ізраїльські дипломати вважають, що утримання заручників є останнім важелем, який ХАМАС використовує, щоб уникнути повного військового розгрому в Секторі Гази.

Попри багатомісячні непрямі переговори щодо звільнення полонених, домовленостей досягти не вдалося. Через це Ізраїль розглядає можливість розширення воєнної операції в Газі. Їхньою метою є насамперед звільнення заручників та знищення влади ХАМАС.

Раніше повідомлялось, що в лавах ЗСУ є чимало етнічних євреїв, серед яких і громадяни Ізраїлю. Так само є українці, які служать в ізраїльській армії.