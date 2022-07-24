Перше, що побачив, – мертвих жінку та чоловіка без ніг: захисник розповів про пекло в Маріуполі

Український військовий, який брав участь у секретній операції та дістався Маріуполя на гелікоптері, розповів, що на вулицях лежали тіла багатьох вбитих цивільних.

Ветеран полку "Азов", російський доброволець, боєць ССО "Азов" Київ – Коловрат з позивним "Барсик" порівняв Маріуполь, який він побачив, з постапокаліпсом. В ексклюзивній розмові з сайтом 24 каналу чоловік зауважив, що його мало що здивувало, коли він туди прибув, адже до цього вже розумів, що відбувається у блокадному місті.

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"На лавках лежали обгорілі трупи"

Незвично було бачити скрізь цивільні тіла, яких розірвали міни. Коли ми йшли на позицію, то перше, що я побачив, – це мертвих без ніг жінку та чоловіка. На лавках лежали обгорілі трупи. А біля обгорілих будинків готували їсти безпритульні,

– розповів він.

Маріуполь / Фото Маріупольської міської ради

Сам боєць пробув у місті шість днів. Разом з іншими захисниками допомагали тримати оборону. Під час виконання бойового завдання його та інших військових було поранено. На гелікоптері чоловіка секретно евакуювали у безпечне місце.

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Жертви серед мирного населення

Додамо, що окупанти могли вбити у Маріуполі більш ніж 22 тисячі людей. За оцінками місцевої влади, росіяни уже поховали у братських могилах 16 тисяч осіб, ще 5 тисяч поховали комунальники до середини березня.

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Вадим Бойченко також розкрив подробиці про злочини окупантів у Маріуполі.

Через те, що російські окупанти вбили десятки тисяч мешканців Маріуполя, у місті виникла гуманітарна криза. Масові та стихійні поховання почали вимивати дощі.

Біля Маріуполя окупанти вирили братські могили по 30 метрів.

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Мер Маріуполя Вадим Бойченко розповів, що окупанти перетворили на попіл багатоповерхівки. За його словами, у кожній будівлі так чи інакше ховалися люди від цього лиха та війни. У кожній будівлі було 50 та більше людей. З-під завалів вилучають від 70 до 200 осіб.