Ми зібрали найважливішу інформацію про 174 день війни. Про ключові події дня, який наближає Україну до перемоги, читайте у матеріалі 24 каналу.

До теми Невдалий штурм ворога, Рада продовжила воєнний стан: головне за 173 день війни

04:52 У Верховній Раді ухвалили законопроєкт, який передбачає примусове вилучення майна під час війни. Відповідне рішення дозволить прискорити термін переходу промисловості на військові рейки. Передовсім мовиться про важку промисловість, а також машинобудівну галузь.

03:29 ООН готова підтримати відправлення місії МАГАТЕ до Запорізької АЕС. Але зробити це зможуть лише за згодою України та росії, підкреслив генсек ООН Антоніу Гутерреш.

03:01 Неспокійною була ніч для мешканців Харкова. У місті пролунало кілька вибухів. Відомо, що ворог обстріляв відразу 5 районів. За попередньою інформацією, наданою мером Ігорем Тереховим, мовиться про Шевченківський, Київський (центр міста), Салтівський, Індустріальний і Холодногірський.

02:14 Україна продовжує отримувати зброю від міжнародних партнерів. Так, з Латвії до нас прибули ще 6 гаубиць М109. Вони вже допомагають ЗСУ знищувати ворога.

01:34 У більшості областей України вдруге за ніч пролунала повітряна тривога. Нагадаємо, що ігнорувати сирени не можна ні в якому разі, адже ворог може атакувати абсолютно будь-який об'єкт. Зокрема й житлові будинки та цивільну інфраструктуру.

01:27 В ОК "Південь" розповіли про здобутки наших військових у регіоні за минулу добу. У відомстві зазначили, що на Південнобузькому напрямку ситуація залишається стабільно складною, але контрольованою. З усім тим, нашим захисникам вдалось знищити:

23 окупантів;

152-міліметрову гармату-гаубицю;

7 одиниць броньованої та автомобільної техніки;

ворожий пункт постачання боєприпасів у Сухому Ставку.

01:16 Поблизу Донецька та Луганська знову розцвіла "бавовна". Її завезли на склади окупантів. Спочатку її чули на околиці окупованого селища Нижня Кринка, що у Макіївській агломерації. Пізніше повідомили про вибухи у селищі Родакове, що в Алчевському районі Луганщини.

00:39 У Нідерландах невдовзі винесуть вирок у справі збитого літака MH17. Його судді планують ухвалити 17 листопада 2022 року.