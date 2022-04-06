Війна вкрала мій всесвіт, – донька вбитої жінки з червоним манікюром

У Бучі російські військові розстріляли місцеву мешканку Ірину просто посеред вулиці. Фото її руки з червоним манікюром облетіло весь світ.

Жінку розстріляли, коли вона поверталася додому

Донька Ірини написала на своїй сторінці в інстаграмі допис до про маму. Вона наголосила, що досі не може отямитися від того, що сталося.

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Сьогодні рівно місяця з того дня, як мама більше не напише мені: "Як справи у маминої мишки?". А після того, як я не відповідатиму понад хвилину, подзвонить й запитає, чи мене ніхто не образив. "Хто мене може образити, всі ж тебе знають", – відповіла б я,

– розповіла донька загиблої.

Дівчина наголосила, що матір з голими руками пішла б на того, хто її образив.

Ірину розстріляли, коли вона поверталася додому. Їхати залишалося лише 15 хвилин, однак російський окупант вистрілив у жінку просто посеред дороги.

"Хтось думає, що там лежить акторка, а для мене це жива картинка, яка знову і знову постає в мене голові. Війна прийшла не тільки в мою країну. Вона прийшла у мій дім і забрала, ні точніше вкрала, мій всесвіт", – написала дівчина.

Вона наголосила, що досі не може забрати тіло матері, бо спершу мають провести експертизу, аби весь світ повірив у те, що Ірину вбили російські військові. Донька вбитої зазначила, що якби світ відчув її біль, то ніхто б вже не сказав: "Можем повторить".



Ірину вбили рашисти / Фото доньки жертви

Редакція 24 каналу висловлює рідним та близьким Ірини щирі співчуття!

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