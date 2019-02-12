Війна на Донбасі: чому люди скаржаться на Україну у Європейському суді, якщо агресор – Росія

Наразі в Європейському суді з прав людини перебуває 908 скарг, поданих одночасно проти України та Росії. І більшість з них – від українських військових, які повернулись з полону. Проти Росії скаржаться через незаконне утримання й тортури, а проти України – через те, що не докладала достатньо зусиль для їхнього звільнення.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю 24 каналу розповів заступник міністра юстиції – уповноважений з питань Європейського суду з прав людини Іван Ліщина.

Читайте також: "Це безперспективно": Лавров зухвало відповів ЄС на вимоги щодо Донбасу

Скарги постраждалих від агресії Москви проти і Росії, й України він пояснює на прикладі протистояння Молодови з РФ на Придністров'ї.

"Це стандарт, який було започатковано справою "Іляшку та інші проти Росії й Молдови". Тоді людину, яка захищала Молдову у війні проти Росії, незаконно утримували у Придністров'ї. Постраждалий скаржився як на незаконне утримання Росією в Придністров'ї, так і на те, що Молдова не доклала достатніх зусиль для його звільнення. Рішення було прийняте таке: Росія винна безпосередньо у порушеннях, а Молдова в тому, що не доклала достатньо зусиль для захисту його прав", – зазначив Ліщина.

Тож держава, громадянина якої утискають за кордоном, має докладати максимум зусиль для його звільнення.

Військові передовсімскаржаться проти Росії. Щодо України вони скаржаться на недостатнє розслідування та зусилля з їхнього звільнення. А ті, хто залишився на тій стороні (на тимчасово окупованих територіях – 24 канал), скаржаться як проти Росії, так і України через руйнування майна. Але, судом нам була комунікована (передана від ЄСПЛ урядовому уповноваженому з питань Європейського суду з прав людини – 24 канал) лише одна така справа,

– додав заступник міністра юстиції.

Виключно проти України подали 3 тисячі заяв. На думку деяких експертів, наших громадян змушували скаржитись до суду. Проте доказів цього немає.

"Офіційних доказів, окрім інформації від спецслужб, у мене немає. Знаю, що РФ намагалась саме таким чином примусити громадян України скаржитись проти своєї країни. Загальна кількість досить висока. Що нам з цього передадуть на коментар – невідомо. Поки не бачимо хвилі таких заяв, які б передали нам на комунікацію", – прокоментував Ліщина.