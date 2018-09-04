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Війна на Донбасі: канцлер Австрії закликав Росію повернутися за стіл переговорів

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Петро Порошенко та Себастьян Курц
Петро Порошенко та Себастьян Курц / МЗС України

Федеральний канцлер Республіки Австрія Себастьян Курц заявив, що воєнного рішення ситуації на Донбасі не існує.

Про це Курц повідомив під час спільного брифінгу з Президентом України Петром Порошенком.

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Австрію дуже непокоїть, що ситуація на сході України досі складна. Я з паном Клімкіним літав на схід і бачив, у яких жахливих умовах живуть люди. Багатьом ми допомогли гуманітарно. Ми … продовжили санкції проти Росії, однак потрібен і діалог, бо конфлікт на сході можна вирішити тільки за столом переговорів,
– заявив австрійський канцлер.

Окрім цього, Курц додав, що Австрія є одним з найбільших інвесторів України і привітав прогрес у імплементації реформ, зокрема у сфері боротьби з корупцією.

Нагадаємо, сьогодні, 4 вересня, австрійський канцлер Себастьян Курц прибув з візитом в Україну. В його рамках відбулася офіційна зустріч з Петром Порошенком.

Автор: Леся Виговська
Теги: Новини України Новини політики Австрія Війна на Донбасі Петро Порошенко
Джерело: 24 канал
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