Війна на Донбасі: канцлер Австрії закликав Росію повернутися за стіл переговорів
Федеральний канцлер Республіки Австрія Себастьян Курц заявив, що воєнного рішення ситуації на Донбасі не існує.
Про це Курц повідомив під час спільного брифінгу з Президентом України Петром Порошенком.
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Австрію дуже непокоїть, що ситуація на сході України досі складна. Я з паном Клімкіним літав на схід і бачив, у яких жахливих умовах живуть люди. Багатьом ми допомогли гуманітарно. Ми … продовжили санкції проти Росії, однак потрібен і діалог, бо конфлікт на сході можна вирішити тільки за столом переговорів,
– заявив австрійський канцлер.
Окрім цього, Курц додав, що Австрія є одним з найбільших інвесторів України і привітав прогрес у імплементації реформ, зокрема у сфері боротьби з корупцією.
Нагадаємо, сьогодні, 4 вересня, австрійський канцлер Себастьян Курц прибув з візитом в Україну. В його рамках відбулася офіційна зустріч з Петром Порошенком.