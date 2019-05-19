Війна на Донбасі: кількість обстрілів з боку ворога суттєво зросла, є поранені

Протягом доби 18 травня проросійські бойовики обстріляли позиції Збройних сил України 18 разів, у тому числі з важкої артилерії, забороненої мінськими домовленостями. Четверо українських бійців зазнали поранень. У відповідь бійці ООС знищили двох окупантів та поранили ще трьох.

6 з 18 обстрілів, яких завдали окупаційні війська на Донбасі по позиціях Збройних сил України, здійснювалися із застосуванням заборонених мінськими угодами артилерійських систем калібру 152 і 122 міліметри. До того ж, ворог стріляв із мінометів калібрів 120 і 82 міліметри.

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Через ці обстріли четверо військовослужбовців Об'єднаних сил отримали поранення, про що повідомив прес-центр штабу ООС.

Найгарячіше вже традиційно було поблизу селища Піски, Авдіївки, а також біля населених пунктів Новоселівка Друга, Мар'їнка та Пищевик. На півночі ООС бойовики стріляли поблизу Новотошківського, Кримського, Південного та Станиці Луганської.

Українські розвідники засвідчили, що 18 травня ЗСУ знищили двох бойовиків і ще трьох поранили.

З початку доби 19 травня втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає.