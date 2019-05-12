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      Війна на Донбасі: окупанти вдарили по українських позиціях на всіх напрямках

      22 Читать новость на русском
      Війна на Донбасі
      Війна на Донбасі / 24 канал

      Протягом дня, 12 травня, проросійські бойовики на Донбасі 11 разів відкривали вогонь по українських позиціях. Зі 120-міліметрових мінометів ворог обстріляв позиції Об’єднаних сил біля Кримського. На щастя, втрат серед особового складу немає.

      Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог вісім разів обстріляв позиції українських оборонців: з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї – поблизу населеного пункту Гнутове, двічі з автоматичних гранатометів станкових – поблизу населених пунктів Кам’янка і Новотроїцьке. Про це повідомляє прес-центр штабу ООС.

      Читайте також: Звільнення окупованих територій на Донбасі: яке задання стоїть перед Об'єднаними силами

      Зі станкових протитанкових гранатометів ворог вів вогонь в районі населеного пункту Пикуза, з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї — біля Богданівки, а зі стрілецької зброї тричі — поблизу Авдіївки й Старогнатівки.

      На ворожі провокації підрозділи Об'єднаних сил дали адекватну відповідь. Наразі втрати противника уточнюються.

       

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      Теги: Новини України Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил
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