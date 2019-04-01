Війна на Донбасі: проросійські окупанти обстріляли українські позиції поблизу Лебединського

Минула доба на Донбасі пройшла досить спокійно. Так, у день президентських виборів, 31 березня, противник обстріляв позиції українських військових раз, поблизу Лебединського.

А ось ніч на Донбасі пройшла спокійно. Так, обстріл Лебединського ворог здійснив із великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

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На щастя, втрат серед українських оборонців немає.

Зазначимо, що українські військові на Донбасі мали можливість проголосувати на президентських виборів-2019. Вони навідувалися для волевиявлення до виборчих дільниць прифронтових селищ.

А ось на Луганщині, поблизу Попасної, бійців із передової на голосування привозили групами. Так, там виборчу дільницю заміняв військовий намет.