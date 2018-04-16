Війна на Донбасі: стало відомо, у якій сфері Італія готова співпрацювати з Україною

Італія в рамках свого головування в Організації з безпеки і співробітництва в Європі готова активізувати зусилля щодо гуманітарного розмінування на сході України.

Про це за підсумками переговорів з послом Італії в Україні Давиде Ла Чечиліа повідомила перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко на своїй сторінці у Facebook.

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"Посол поінформував, що Італія в рамках свого головування (в ОБСЄ, – "24") приділяє особливу увагу гуманітарним питанням, темі захисту цивільного населення, й готова активізувати співпрацю в сфері цивільного розмінування. Це дуже актуально для нас", – написала Геращенко.

За її словами, сторони обговорили безпекову, екологічну і гуманітарну ситуацію на Донбасі і в Криму, роботу мінських груп та місії ОБСЄ, проблему перешкоди роботи спостерігачам.

Також сторони обговорили двосторонні українсько-італійські відносини та активізацію міжпарламентського діалогу.