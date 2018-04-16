20:27
16 квіт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
13°C
21°C 10°C
  • вівторок
    20°C 10°C
  • середа
    17°C 12°C
  • четвер
    14°C 9°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Водка врятує Росію. Шизофренія в РФ через Telegram
Вєсті Кремля
20:46, 14 квітня
Вєсті.UA. Facebook ненавидить Тимошенко. Таємниці Савченко
Вєсті.UA
20:06, сьогодні
Сепаратизм і геополітична гра: хто розгойдує ситуацію на Закарпатті
ЦРУ
09:15, 13 квітня
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати Все. Вагітність і пологи
Згадати все
00:16, 13 квітня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Війна на Донбасі: стало відомо, у якій сфері Італія готова співпрацювати з Україною

1265 Читать новость на русском
Геращенко розповіла про співпрацю Італії та України
Геращенко розповіла про співпрацю Італії та України / Фото з відкритих джерел

Італія в рамках свого головування в Організації з безпеки і співробітництва в Європі готова активізувати зусилля щодо гуманітарного розмінування на сході України.

Про це за підсумками переговорів з послом Італії в Україні Давиде Ла Чечиліа повідомила перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко на своїй сторінці у Facebook.

Читайте також: Аваков розповів про своє бачення повернення Донбасу: головне щоб Росія забрала своїх маріонеток

"Посол поінформував, що Італія в рамках свого головування (в ОБСЄ, – "24") приділяє особливу увагу гуманітарним питанням, темі захисту цивільного населення, й готова активізувати співпрацю в сфері цивільного розмінування. Це дуже актуально для нас", – написала Геращенко.

За її словами, сторони обговорили безпекову, екологічну і гуманітарну ситуацію на Донбасі і в Криму, роботу мінських груп та місії ОБСЄ, проблему перешкоди роботи спостерігачам.

Також сторони обговорили двосторонні українсько-італійські відносини та активізацію міжпарламентського діалогу.

Теги: Новини України Війна на Донбасі Ірина Геращенко
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Сирійський апокаліпсис: чи готові США і Росія до прямого протистояння?
сьогодні, 19:01 Сирійський апокаліпсис: чи готові США і Росія до прямого протистояння?
Інна Жолобович 5732
Кризис вокруг Сирии: 8 выводов, которые напрашиваются на ум
сьогодні, 17:02 Кризис вокруг Сирии: 8 выводов, которые напрашиваются на ум
Блог Соцмережі 958
Чому Міша Панчишин відмовився від сольної кар'єри через гурт PTASHKIN: інтерв'ю з музикантами
сьогодні, 16:09 Чому Міша Панчишин відмовився від сольної кар'єри через гурт PTASHKIN: інтерв'ю з музикантами
Олена Булан 924
Дилема для Заходу: іноземні ЗМІ про шляхи вирішення конфлікту в Сирії після ракетного удару США
сьогодні, 15:04 Дилема для Заходу: іноземні ЗМІ про шляхи вирішення конфлікту в Сирії після ракетного удару США
841
О сирийском полигоне разочарований, или Как Россия не смогла дать отпор
сьогодні, 15:00 О сирийском полигоне разочарований, или Как Россия не смогла дать отпор "Томагавкам"
Злой Одессит 3703
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук