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Війна на Донбасі: військові знають про перемир'я лише з соцмереж

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Проросійські найманці щонайменше 5 разів з початку доби обстрілювали позиції українських військових. Одне з найгарячіших місць фронту – околиці окупованої Горлівки.

Позиції бійців Об'єднаних сил обстрілюють зі стрілецької зброї. Про шкільне перемир'я бійці знають переважно з соцмереж, аж ніяк не з поведінки ворога.

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"Після заходу сонця і гранатометом стріляють і мінометом. Ворог лютує", – розповів військовослужбовець ЗСУ Валентин.

Щоправда, бійці поспішають розвінчати міф, що їм забороняють стріляти. Провокації окупанта не лишаються без відповіді.

Якщо щось загрожує нашому життю, то ми відкриваємо вогонь без команди. Це ж, звичайно, самозахист – захищаємо себе, захищаємо терени України, територію. Якщо нам нічого не загрожує, то вогонь без команди не відкриваємо. Тільки за командою,
– запевнив військовослужбовець ЗСУ Олег

Лише за першу добу навчального року єдине, що зробили проросійські найманці – збільшили кількість обстрілів по вільній території. Щоправда, здивувати когось це вже не може.

Автор: Олексій Годзенко
Теги: Війна на Донбасі Новини України Перемир'я
Джерело: 24 канал
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