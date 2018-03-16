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ПАРАЛІМПІАДА-2018 НАДІЯ САВЧЕНКО ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ

Війна на Донбасі завершиться лише після виводу з регіону російських військ, – журналіст

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Іван Яковина
Іван Яковина / Новое время

Миротворча місія на Донбасі веде у глухий кут, адже у такий спосіб неможливо завершити війну.

Про це у прямому ефірі 24 Каналу повідомив російський журналіст, а від 2014 року політичний аналітик видання "Новое время" Іван Яковина.

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Журналіст зазначив, що напередодні виборів у Росії рейтинг Володимира Путіна почав невпинно падати. Проте російський президент всіма способами намагається втримати увагу до своєї персони.

Також Іван Яковина наголосив, що не вірить у чудотворні зміни після введення миротворчого контингенту на Донбас.

На мою думку, миротворча місія на Донбасі неможлива. Адже війна на Сході може закінчитись лише після виводу російських військ із окупованих територій. Проте це можливо тільки тоді, коли Путін перестане бути президентом. А до тих пір на Донбасі буде така заморожена ситуація, як в Придністров'ї, Абхазії та Південній Осетії,
– зауважив Яковина.

Теги: Новини Росії Новини політики Новини України Війна на Донбасі Володимир Путін
Джерело: 24 Канал
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