Війна, що об'єднала народи: книга "Укри"– бойова проза про Героїв сучасності

"Украми" сепаратисти почали називати українців під час війни на Донбасі. Тобто під час російсько-української війни, котра триває з весни 2014 року до сьогодні.

З Богданом Жолдаком мені вдалося познайомитись нещодавно – у 2015 році, на презентації його нової книжки "Укри". Я була серед інших запрошених в переповненій залі однієї київської книжкової крамнички. На сценічному майданчику зручно вмостившись на стільчик з мікрофоном у ріці сидів письменник. А навкруги були розставлені друковані фотографії живих та загиблих бійців цієї неоголошеної війни. Про них і йдеться в книзі.

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Автор усміхнено гортав сторінки книги та зачитував уривки, зберігаючи зміст написаного, хронологію та реалістичність подій на сході України – а це й німі сцени, ненормативна лексика та безліч діалогів.

Зала реготала. Так вміло передавати весь жах війни з допомогою чорного гумору вміють, мабуть, лише українці. А для самого Жолдака ця книга стала особливим етапом у творчості – це коли ти письменник, який відчуває відповідальність перед читачами у складну епоху змін.



"Укри" – книга бойової прози, котру варто прочитати

Богдан назвав свою книгу бойовою прозою про сучасне АТО, героями якої стали реальні учасники військових дій. Це 20 новел – об'єднані не лише спільною темою війни на Донбасі, а й одними і тими ж героями. Дехто з них сьогодні вже не з нами. Богдан вважає, що головна сила книжки – це гумор. Її герої чимось нагадують козаків, які навіть у найжахливіших ситуаціях кепкували над ворогом.

Після презентації я познайомилася з родичами тих бійців, про яких написана книга. Дізналася, що автор особисто знайомився з родинами своїх героїв, записував розповіді, звіряв фактаж, продивився безліч знімків, і залюбки тримає з ними зв'язок. Війна повинна руйнувати, а вона нібито навпаки – споріднила всіх, як ніщо інше.

Про Богдана Жолдака можна говорити не лише як про письменника, сценариста чи драматурга, Богдан – дуже непересічна особистість. З початку 2014 року, тема війни для письменника стала найактуальнішою.

Він, будучи членом Національної спілки письменників України та Національної спілки кінематографістів України, в червні 2018-го року підтримав відкритий лист діячів культури, політиків і правозахисників із закликом виступити на захист ув'язненого у Росії українського режисера Олега Сенцова й інших політв'язнів.

Премія Воїн Світла

Також книга "Укри" перемогла в міжнародному літературному конкурсі "Воїн світла" пам'яті героя Небесної сотні Михайла Жизневського. В конкурсі можуть приймати участь письменники з Білорусі та України, по одному переможцю від кожної країни. Премія присуджується щорічно "за книгу українського або білоруського автора, в якій діє благородний, сміливий герой, який бореться за справедливість, за загальнолюдські цінності і є прикладом для наслідування".

26-го січня 2016-го року у Києві Богдану Жолдаку вручили дебютну нагороду за книгу "Укри". Володимир Даниленко, Голова Київської міської організації Національної спілки письменників України під час вручення премії повідомив:

Премія вручається в день народження Михайла Жизневського і присвячується йому. В цьому році від України лауреатом, за рішенням журі, став письменник Богдан Жолдак за його роман про російсько–українську війну на Донбасі "УКРИ" та білоруський письменник Анатолій Боровський за книжку "Волею обраний" про національно-визвольну боротьбу білоруського народу проти Російської імперії в 1863-1864 роках.

Другий переможець конкурсу білоруський письменник Анатолій Боровський розповів, що дуже радий отриманій нагороді, та висловив сподівання, що український народ переможе у своїй боротьбі за свободу:

"Якщо казати про мій роман про Калиновського, то там простягнулися шляхи до ваших окраїн. Мені дуже приємно знаходитися серед вас, серед українського народу і особливо на цих пам'ятних місцинах, які зворушили не тільки Україну а й усю земну кулю. Добивайтеся своєї волі, бо Жизневський загинув за Україну, за Білорусь. Я думаю, що ми переможемо. Спочатку ви, а ми слідом за вами"



Автор книги "Укри" Богдан Жолдак помер на 71-му році життя

Нещодавно у Богдана стався серцевий напад під час лекції в університеті Театру, Кіно І Телебачення ім. І. Карпенка-Карого (Інститут екранних мистецтв) в результаті відриву тромбу. Та 31 жовтня на 71-му році життя Жолдак Богдан Олексійович помер в лікарні.

Шкода, що познайомилися ми відносно нещодавно. Такої натхненної людини завжди невистачатиме. "Укри" – бойова проза про Героїв сучасності. Це книга для читачів майже всіх поколінь, що поширює серед українського населення думку єдності, братерства та особистої відповідальності перед суспільством у якому живеш.

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