Війна силовиків під час виборів: чому Аваков не хоче грати за сценарієм Порошенка

За декілька тижнів до виборів Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков викрив підкуп виборців з боку чинного президента за технологією так званої "сітки".

Про це у своєму відеоблозі "Чесна політика" розповів нардеп Сергій Лещенко.

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Він пояснив, що мотиви Авакова зрозумілі: Порошенко, який всі роки прагнув прибрати його з крісла міністра, після виборів точно досягне своєї мети. Саме тому очільник МВС вирішив іти ва-банк та прямо називати речі своїми іменами в частини скупки голосів.

За це на Авакова обрушилися кари небесні – він отримав позов з вимогою звільнення у зв'язку з незнанням української мови (п'ять років це питання нікого не турбувала, але тепер раптом стривожило),

– зауважив Лещенко.

Й додав, що до цього Аваков заявив про прослуховування біля офісу Володимира Зеленського, і СБУ відкрила справу вже проти Авакова через нібито свідомий зрив операції по затриманню державного зрадника.



Арсен Аваков

За словами Лещенка, війна силовиків під час виборів може погано завершитися для країни. Адже люди, наділені монополією на насильство, але виключно в інтересах суспільства, можуть перевернути свої повноваження на користь конкретних політиків.

Чим це може закінчитися, ми все бачили під час кривавої розв'язки Революції гідності. Тому всі без виключення силовики, дискредитовані за часів роботи нинішньої влади, мають піти,

– наголосив нардеп.

"В кращому випадку – на безславний спочинок на політичному кладовищі. Але ті, хто були причетні до розкрадання знекровленої війною та корупцією держави, мають сісти на лаву підсудних", – підсумував політик.

Дивіться відео повного випуску відеоблогу Сергія Лещенка "Чесна політика" за 14 березня 2019 року