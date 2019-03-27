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      Війна в Ізраїлі: перемир'я не тривало й доби, у бік Тель-Авіва знову полетіли ракети

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      Наслідки взаємних обстрілів Ізраїлю та ХАМАС
      Наслідки взаємних обстрілів Ізраїлю та ХАМАС / AP

      Напруга між Ізраїлем та ХАМАС зростає. Армія оборони Ізраїлю у ніч на 27 березня зафіксувала запуск ракет із Сектора Гази. У відповідь на атаку Ізраїль підняв у повітря бойові літаки. Вони обстріляли наперед визначені цілі на території Палестинської автономії.

      Про це повідомив Twitter армії Ізраїлю, а також інформували користувачі соціальних мереж, яким прийшло сповіщення про небезпеку. 

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      Нагадаємо, у березні 2019 року ситуація в Ізраїлі та його стосунках з палестинцями загострилася.

      9 березня ізраїльські військові завдали авіаудари по цілях радикального руху ХАМАС на території Сектора Гази у відповідь на запуск ракети. ЇЇ знищило ППО, але агресія не могла залишитися без відповіді. 14 березня ракети полетіли знову – безпосередньо на Тель-Авів. При чому першу ракету ізраїльські сили протиповітряної оборони не змогли збити.

      А 25 березня з території Сектору Гази запустили ракету, яка потрапила у житловий будинок у селищі Мішмерет на північ від Тель-Авіва. Постраждали семеро людей, з них двоє – діти. Попри це сторонам вдалося домовитися про перемир'я і припинити обстріли. Утім, як виявилося, ненадовго.

      "Ось із цим щонайменше 15 років живуть громадяни Ізраїлю", – написав користувач Twitter, демонструючи фото залишку снаряду, який влучив у парковку автомобілів у місті Нетівот на півдні країни.

      Що таке ХАМАС та Сектор Гази? ХАМАС – палестинський ісламський рух і політична партія. Після перемоги на виборах 2006 року утримує владу у Секторі Гази. Засновниками руху були радикально налаштовані представники гілки ісламської організації "Братів-мусульман". ХАМАС визнаний терористичною організацією Ізраїлем, Канадою, США і Японією, а також заборонений в Йорданії та Єгипті.

      Сектор Гази – територія на березі Середземного моря, окупована Єгиптом з 1948 по 1967 роки, а після "Шестиденної війни" відібрана у Єгипту Ізраїлем. Разом із Західним берегом річки Йордан складає Палестинську автономію в Ізраїлі.

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      Теги: ХАМАС Новини Ізраїля
      Джерело: 24 канал
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