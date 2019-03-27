Війна в Ізраїлі: перемир'я не тривало й доби, у бік Тель-Авіва знову полетіли ракети

Напруга між Ізраїлем та ХАМАС зростає. Армія оборони Ізраїлю у ніч на 27 березня зафіксувала запуск ракет із Сектора Гази. У відповідь на атаку Ізраїль підняв у повітря бойові літаки. Вони обстріляли наперед визначені цілі на території Палестинської автономії.

Про це повідомив Twitter армії Ізраїлю, а також інформували користувачі соціальних мереж, яким прийшло сповіщення про небезпеку.

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Нагадаємо, у березні 2019 року ситуація в Ізраїлі та його стосунках з палестинцями загострилася.

9 березня ізраїльські військові завдали авіаудари по цілях радикального руху ХАМАС на території Сектора Гази у відповідь на запуск ракети. ЇЇ знищило ППО, але агресія не могла залишитися без відповіді. 14 березня ракети полетіли знову – безпосередньо на Тель-Авів. При чому першу ракету ізраїльські сили протиповітряної оборони не змогли збити.

AIR-RAID SIRENS SOUNDING ACROSS SOUTHERN ISRAEL pic.twitter.com/OI3GRZatBo — Israel Defense Forces (@IDF) 26 марта 2019 г.

А 25 березня з території Сектору Гази запустили ракету, яка потрапила у житловий будинок у селищі Мішмерет на північ від Тель-Авіва. Постраждали семеро людей, з них двоє – діти. Попри це сторонам вдалося домовитися про перемир'я і припинити обстріли. Утім, як виявилося, ненадовго.

This Hamas rocket fell yesterday on the Southern Israel town of Netivot and hit a parking car. This is what Israeli civilians face on a daily basis for the last 15 years, including this evening . No one,anywhere in the world, would tolerate that. Credit- מצב בטחוני גלובלי pic.twitter.com/0p41XIVX5G — Emmanuel Nahshon (@EmmanuelNahshon) 26 марта 2019 г.

"Ось із цим щонайменше 15 років живуть громадяни Ізраїлю", – написав користувач Twitter, демонструючи фото залишку снаряду, який влучив у парковку автомобілів у місті Нетівот на півдні країни.

Що таке ХАМАС та Сектор Гази? ХАМАС – палестинський ісламський рух і політична партія. Після перемоги на виборах 2006 року утримує владу у Секторі Гази. Засновниками руху були радикально налаштовані представники гілки ісламської організації "Братів-мусульман". ХАМАС визнаний терористичною організацією Ізраїлем, Канадою, США і Японією, а також заборонений в Йорданії та Єгипті.



Сектор Гази – територія на березі Середземного моря, окупована Єгиптом з 1948 по 1967 роки, а після "Шестиденної війни" відібрана у Єгипту Ізраїлем. Разом із Західним берегом річки Йордан складає Палестинську автономію в Ізраїлі.