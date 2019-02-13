Війна в Україні відкрила нам очі, – Помпео заявив, де Росія може відкрити другий фронт

Росія може спробувати відкрити на півночі Європи другий фронт для ведення своїх агресивних дій. Саме тому Захід зараз повинен протидіяти агресії РФ, зокрема – в Україні.

Росія має великі плани щодо забезпечення свого домінування у Європі і перший крок до цього вже зроблений. Про це під час спільної зустрічі із главою польського МЗС Яцеком Чапутовичем заявив держсекретар США Майк Помпео, передає "Укрінформ".

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Сьогодні ми повинні піклуватися про збільшення оборонних можливостей НАТО з огляду на можливу російську агресію. Війна на європейській землі і те, що відбувається в Україні відкрили нам очі на те, що росіяни можуть спробувати запустити другий фронт саме тут,

– сказав Держсекретар США.

Так, Помпео наголосив, що у захисті "вільних народів Європи" має відіграти важливу роль НАТО.

"Натомість ми – як США, так і західні демократії, – маємо зробити все, що в наших силах, аби затримати такі атаки, як, наприклад, агресію в Україні, анексію Криму чи нічим не спровоковану атаку на українські кораблі в Чорному морі", – пригадав Помпео українське питання.

Американський політик додав, що спроби Росії дестабілізувати Європу повинні бути зустрінуті рішучим опором. Одним з таких кроків він назвав присутність НАТО на східному фланзі і реагування за принципом: атака на одну країну є атакою на весь Альянс.

Додамо, що глава польського МЗС Яцек Чапутович припустив, що у майбутньому в Польщі можуть бути розміщені американські ядерні ракети. Така зброя, на його думку, а також війська пішли б на користь Європі.

Зазначимо, що Майк Помпео у телефонній розмові із главою російського МЗС заявив про намір запровадити додаткові санкції проти Москви. Обмежувальні заходи пов’язані із отруєнням Сергія та Юлії Скрипалів.

Що відомо про російську агресію в Україні?

– У 2014 році Російська Федерація анексувала Крим та зав'язала війну на Донбасі.

– 25 листопада 2018 року Росія атакувала українські військові кораблі поблизу Керченської протоки, захопила ці судна та взяла у полон їх екіпажі.

– Тривалий час РФ утримує у російських колоніях і СІЗО українських політв'язнів, яких незаконно ув'язнили за підставними звинуваченнями.