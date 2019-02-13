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      Війна в Україні відкрила нам очі, – Помпео заявив, де Росія може відкрити другий фронт

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      Майк Помпео разом із Яцеком Чапутовичем
      Майк Помпео разом із Яцеком Чапутовичем / Getty images

      Росія може спробувати відкрити на півночі Європи другий фронт для ведення своїх агресивних дій. Саме тому Захід зараз повинен протидіяти агресії РФ, зокрема – в Україні.

      Росія має великі плани щодо забезпечення свого домінування у Європі і перший крок до цього вже зроблений. Про це під час спільної зустрічі із главою польського МЗС Яцеком Чапутовичем заявив держсекретар США Майк Помпео, передає "Укрінформ".

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      Сьогодні ми повинні піклуватися про збільшення оборонних можливостей НАТО з огляду на можливу російську агресію. Війна на європейській землі і те, що відбувається в Україні відкрили нам очі на те, що росіяни можуть спробувати запустити другий фронт саме тут,
      – сказав Держсекретар США.

      Так, Помпео наголосив, що у захисті "вільних народів Європи" має відіграти важливу роль НАТО.

      "Натомість ми – як США, так і західні демократії, – маємо зробити все, що в наших силах, аби затримати такі атаки, як, наприклад, агресію в Україні, анексію Криму чи нічим не спровоковану атаку на українські кораблі в Чорному морі", – пригадав Помпео українське питання.

      Американський політик додав, що спроби Росії дестабілізувати Європу повинні бути зустрінуті рішучим опором. Одним з таких кроків він назвав присутність НАТО на східному фланзі і реагування за принципом: атака на одну країну є атакою на весь Альянс.

      Додамо, що глава польського МЗС Яцек Чапутович припустив, що у майбутньому в Польщі можуть бути розміщені американські ядерні ракети. Така зброя, на його думку, а також війська пішли б на користь Європі.

      Зазначимо, що Майк Помпео у телефонній розмові із главою російського МЗС заявив про намір запровадити додаткові санкції проти Москви. Обмежувальні заходи пов’язані із отруєнням Сергія та Юлії Скрипалів.

      Що відомо про російську агресію в Україні?

      – У 2014 році Російська Федерація анексувала Крим та зав'язала війну на Донбасі.

      – 25 листопада 2018 року Росія атакувала українські військові кораблі поблизу Керченської протоки, захопила ці судна та взяла у полон їх екіпажі. 

      – Тривалий час РФ утримує у російських колоніях і СІЗО українських політв'язнів, яких незаконно ув'язнили за підставними звинуваченнями.

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      Теги: Новини політики Європа Україна – Росія Новини США НАТО Новини Польщі Майк Помпео
      Джерело: 24 Канал
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