Війна з РФ і вступ до НАТО: у Зеленського окреслили, де президент не змінюватиме курс України

Майбутній президент Володимир Зеленський не збирається змінювати курс України щодо питань вступу до НАТО та війни з Росією. Також він прагнутиме, аби українська армія була професійною, тут не було корупції та Україна мала нову сучасну систему територіальної оборони.

Як запевнив радник Зеленського з питань безпеки та оборони Іван Апаршин, команда новообраного очільника держави не змінюватиме курс України щодо вступу до НАТО, щоправда вони ще не обговорювали терміни, та не змінюватиме стосунку до війни з Росією, бо "це ж війна", передає "Громадське".

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Ми не змінюємо курс щодо того, що українська армія має бути професійною. Ми не змінюємо курс про те, що вона має бути підсиленою постійно діючим резервом. І ми не змінюємо курс на те, що має бути нова сучасна система територіальної оборони. Ми не змінюємо курс, що корупція в армії є неприпустимою,

– зауважив він.

Щодо того, чи очолить він Міністерство оборони, коли обраний президент повноцінно отримає повноваження, Апаршин зазначив, що наразі ні Володимир Зеленський, ні ніхто з його команди не пропонували йому жодних посад".

Раніше Іван Апаршин заявляв, що Володимир Зеленський нічого не змінюватиме і в українському оборонному секторі. Щоправда, деякі корективи все ж буде внесено.

Прийде та прийме присягу новий президент. Він не стане з чистого аркуша будувати армію, систему безпеки та оборони. Він є обмеженим документами, які вже ухвалено до нього. Є Закон про нацбезпеку України, є стратегія національної безпеки, військова доктрина, програма розвитку Збройних сил на період до 2020 року. Там, до речі, є така норма, до кінця 2020 року ми повинні досягти критеріїв і стандартів НАТО. Тут потрібно вносити зміни. А далі – програма розвитку озброєння та військової техніки, програма створення сучасного ракетного комплексу, багатофункціонального корвета,

– пояснив він.

Радник Зеленського підкреслив, що, імовірно, новий президент Зеленський і його команда будуть вкладати гроші у розвиток сил спеціальних операцій, але це питання ще слід проаналізувати. Проте, відомо точно, що вони підтягуватимуть ракетні комплекси, оскільки саме вони можуть забезпечити ефективність виконання завдань.

Хто такий Іван Апаршин? Він є професійним військовим, працював у Міністерстві оборони за керівництва Анатолія Гриценка. Саме його Гриценко хотів призначити майбутнім міністром оборони у разі обрання президентом та порадив його Володимиру Зеленському як фахівця в оборонній сфері.



Апаршин працював на офіцерських посадах у Генштабі ЗСУ та у Міноборони. За президентства Януковича він був начальником управління експертизи у сфері безпеки та оборони Секретаріату уряду.



Щодо армії, на переконання Апаршина, "Українське військо має бути професійним і добровільним, посиленим сучасною системою територіальної оборони та активно діючим резервом".

Що загалом обіцяє зробити Зеленський на посаді президента?Екс-лідер "Кварталу 95" заявив, що йде у президенти України лише на один термін – 5 років. Обіцяє подати перший законопроект "Про народовладдя", який мав би формувати головні завдання для влади, зокрема через референдуми. Також пропонує внести законопроекти про зняття недоторканності з президента, народних депутатів, суддів, про імпічмент президента та відкликання нардепа. Він пропонує проводити вибори до парламенту та місцевих рад за відкритими списками, а за "кнопкодавство" та прогули засідань – позбавляти мандатів.



Крім того, у своїй передвиборчій програмі колишній шоумен, зокрема, пообіцяв зробити Україну країною, де бізнес "можна відкрити за годину, отримати закордонний паспорт – за 15 хвилин, а проголосувати на виборах – за одну секунду". Також в "Україні мрії" Зеленського "лікарі та вчителі отримують реальну зарплату, а корупціонери – реальні терміни", а "бабуся отримує гідну пенсію, а не інфаркт від рахунків за комуналку".



Зеленський також пропонує провести референдум щодо вступу України до НАТО, а зарплату для українських військових зробити на "рівні натівських стандартів".





Якими є обіцянки Володимира Зеленського