Війна за Київ: Шулявський міст може поховати кар'єру Кличка

Від початку вересня пересуватися Києвом на авто стає місією, яку виконати неможливо. Особливо, якщо ваш шлях пролягає по основній транспортній артерії правого берега – проспекту Перемоги. Так, головна біда більшості київських автомобілістів – той самий втомлений Шулявський міст, на який Київ не не шкодує грошей. Але чомусь проблему це не вирішує.

До грошей ми ще повернемось, але хочу звернути увагу й на планування ремонтів, які узгоджуються столичною верхівкою. Святошинський район Києва через раптові ремонти взагалі опинився у такому собі гетто.

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Адже окрім того, що ділянка під Шулявським мостом замість чотирьох смуг перетворилася на вушко голки, так й на паралельному проспекті Комарова одночасно затіяли капітальний ремонт. Тож виїхати з того боку та прорватися до центру для багатьох видавалося справою геройською.

Що відомо про будівництво Шулявського мосту?Столичний міст частково обвалився в лютому 2017 року. Після цього вантажівкам на нього заборонили заїжджати, але дехто з водіїв таких машин на такі заборони не звертав уваги. А таке навантаження міст може просто не витримати, тому його ремонт був дуже необхідним. Нині там працюють над зведенням нової розв'язки.

Але повернімось до мосту Шулявського та грошей, які на нього витратила КМДА. У 2018 році вона оголосила тендер та обрала підрядника ТОВ "Північно-український будівельний альянс" з групи екснардепа Максима Микитася.



Максим Микитась

Ті забажали "вранці гроші, а ввечері – стільці". Та навіть пролобіювали через Кличка, а відповідно за його поданням і через уряд, майже 100% передплати за роботи.

"Та які проблеми, от вам 600 мільйонів", – зраділи у Кличка та перерахували всі гроші, взявши із підрядника слово – пустити по мосту автомобільний рух до кінця 2019 року. І, на перший погляд, роботи закипіли.

Подекуди навіть на добу перекривали проспект, коли демонтували старі та встановлювали нові конструкції. Весною робота на Шулявці кипіла, але восени геть усе зупинилося. Кияни, які це помітили, не на жарт почали хвилюватися.

Соцмережі вибухали гнівними постами, але у мерії відмовчувалися, лише подекуди під час наполегливих питань журналістів сам Кличко відповідав як по завченому. Мовляв, все іде за планом, гроші не зникли та освоюються, розв'язку на Шулявці запустять до кінця року.



Яким має бути Шулявський міст після реконструкції

Підозр у тому, що Шулявка – це суцільна махінація та обман для киян додав ще той факт, що компанія-підрядник, яка отримала транш, є близькою до Максима Микитася, а його називають близьким другом Віталія Кличка.

А тут ще й як вийшло: гроші киян перерахували на фірму з його оточення, а тут раз – і корупційний скандал з махінаціями щодо квартир Нацгвардії. То що, коло замкнулося?

Що відомо про корупційний скандал? 2 жовтня 2019 року НАБУ й САП повідомили Микитасю про підозру в заволодінні майном Національної гвардії України на суму понад 81 мільйон гривень. Екснардеп, вважає слідство, використовував підконтрольні будівельні компанії та діяв у змові з екскомандувачем Нацгвардії, гендиректором компанії-забудовника, приватним оцінювачем та іншими особами. І у такий спосіб організував корупційну схему та заволодів нерухомістю Нацгвардії. У НАБУ підрахували суму збитків у 81 мільйон 635 тисяч 448 гривень. Слідство у справі триває з грудня 2017 року.

Події одночасно відбувалися зі швидкістю світла. Поки навколо Шулявського мосту та Микитася вирували скандали, минули вибори і влада в країні кардинально змінилася. Пачками почали звільняти губернаторів.

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Здавалося, нова влада, як би не хотіла, та взяти контроль над столицею юридично не в змозі. А ж не тут то й було. Недарма ж Богдан, права рука Зеленського – юрист. Він шпарину віднайшов й, схоже, не на жарт взявся брати Київ на абордаж та під контроль оточення президента.

Спочатку в бік Кличка здійнялася хвиля нищівної критики. Захитався скляний міст від Арки дружби народів, захиталося й крісло під Кличком. Шулявка теж забрала вагому кількість балів.

Добряче до критичної інформаційної хвилі долучилися й низка ЗМІ із групи "1+1", яку до обрання "слугою народу" очолював Олександр Ткаченко. Останній, до речі, прямо мітить на місце Кличка, і навіть не приховує своїх бажань.

Ткаченко підтвердив, що претендує на посаду глави КМДА: дивіться відео



Тож усі разом – втомлені мости Києва, "слуги народу", підконтрольна їм преса та Офіс Президента – пішли в наступ на чинного мера. Андрій Богдан побачив у посаді Кличка конфлікт інтересів, адже він займає одразу два пости.

Як мер, обраний киянами, керує та розвиває місто, як голова КМДА, який підпорядковується президенту на кшталт тих самих губернаторів, має доступ до бюджетних коштів.

Чому Кличка хочуть позбавити посади голови КМДАПосади голови КМДА і міського голови Києва майже завжди були суміщеними. До 2010 року обраний мер Києва ставав і головою КМДА.Однак, коли головою міста став непередбачуваний Леонід Черновецький (2006 – 2012) влада задумалася, як обмежити (хоч би частково) цю людину у повноваженнях. Саме тоді (у 2010) вирішили "розділити" посади міського голови і голови КМДА між двома особами.



До 2014 року президент Янукович призначав голів КМДА окремо. Однак після Революції Гідності та перемоги на місцевих виборах Віталія Кличка саме його новообраний президент Петро Порошенко призначив головою й міської адміністрації. У 2019 в Україні змінився президент, а отже – і підхід до формування місцевих державних адміністрацій.

Так не можна, упевнений Богдан, тож звернувся до уряду, аби звільнити кличка з посту КМДА. Кабмін рішення підтримав ще у перших числах вересня, лишилася хіба віза президента та відповідний указ. І оця інтрига триває до сьогоднішнього дня.

До речі, пан Ткаченко у цій битві їде як на танку. Вже встиг внести законопроєкт про столицю, в якому прописав окремі повноваження для мера та голови КМДА. Про себе не забув, адже саме туди він і мітить.

І ще навіть не маючи офіційного указу про звільнення Кличка, поперед батька в пекло подав декларацію про доходи як кандидат на посаду глави КМДА. Це свідчить про те, що питання вирішене вже давно і для публічної поразки Кличка в ОП просто вичікують зручної нагоди.



Олександр Ткаченко

Так от, повернімося знову до моста та грошей. Днями стало відомо, що на його добудову КМДА перекине ще 400 мільйонів гривень. Рішення підписане Кличком як чинним главою КМДА (адже Зеленський указ ще не підписав). Тобто 600 мільйонів вже переказали, вирішили докинути ще 400. І все на користь того самого підрядника, який жваво почав реконструкцію, але здувся перед самим дедлайном.

Може, на це вплинув скандал з Укрбудом та Микитасем, хоча той заявив, що вийшов із будівельного бізнесу та зокрема щодо Шулявки руки вмиває. А офіційно із 600 мільйонів роботи виконані на 60, тобто 10% із обіцяного.

Знаєте, мене вражає спокій Кличка та його витримка, коли справді заганяють в кут. Ми бачимо, він заїжджає на об'єкт і, мабуть, щиро сподівається, що він незабаром буде побудований. Підписує згоду на збільшення фінансування, коли попередні домовленості не виконані.

Приймає аргументи, що у підрядника виникли проблеми із перекладанням комунікацій, тож грошей потрібно більше. І знову дає тверде слово мера: до кінця року по мосту поїде транспорт. Часу обмаль, але на кону – висока посада.

Пам'ятаєте міст у Дніпрі? Скільки там викрили махінацій і будували його кілька років, аж поки не сталося парі, на кін якого поставили мерство Бориса Філатова. І таки вийшло.

Чому Зеленський і Філатов уклали парі щодо мостуПід час свого візиту до Дніпра президент Зеленський залишився дещо невдоволеним тим, що Центральний міст у Дніпрі почали ремонтувати в 2017 році та ще досі не завершили. Відтак гарант вирішив укласти парі з Філатовим, що останній подасть у відставку, якщо споруду до 14 вересня не відкриють.



Міський голова Дніпра на це відповів згодою.9 серпня фахівці оглянули міст та взяли зразки бетону для будівельно-технічної та товарознавчої експертизи. А прокуратура області почала перевірку фактів можливого привласнення бюджетних коштів під час ремонту Нового мосту у Дніпрі.



7 вересня Борис Філатов продемонстрував новий міст, щодо якого бився об заклад з президентом. А 13 вересня у Дніпровській міській раді правоохоронці здійснили обшуки – якраз у провадженні щодо ймовірних зловживань при реконструкції мосту.

Отже, цікаво спостерігати за ходом подій. Якщо Зеленський таки звільнить Кличка з посади очільника КМДА, залишивши йому формальну посаду мера без впливу на фінансові рішення, боротьба для Кличка за крісло, а відповідно ще й за Шулявський міст, втратить будь-який сенс.

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А ми ж пам'ятаємо, що ще 400 мільйонів незабаром можуть бути перераховані з бюджету підряднику. Без зацікавленого контролера вони ніяк не вплинуть на добудову Шулявки, а можуть випаруватись у невідомому напрямку.

І це може стати ще однією темою і для журналістів-розслідувачів, і для детективів, і вишенькою на тортик для тих, хто так облизується на смачну посаду очільника української столиці.