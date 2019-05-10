Війна за кожен кілометр: ексклюзивне відео бою на Луганщині

На передовій не припиняються обстріли. Бойовики сьогодні сім разів відкривали вогонь. На щастя, ніхто з українських воїнів не постраждав.

Гаряче було на фронті і вночі. Бойовики надвечір 9 травня почали масований обстріл позицій української армії під Новозванівкою, на Луганщині.

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Бійці тут викопали лінію окопів просто в полі за якихось дві доби.

Раптове просування українських військових стало не абияким сюрпризом для бойовиків, адже тепер наші армійці вийшли на стратегічну висоту, де бачать, як на долоні, позиції ворога. І саме російські найманці намагаються вибити батальйон "Донбас-Україна" звідси.



Околиці Новозванівки, що на Луганщині

Раптове просування українських військових стало не аби-яким сюрпризом для бойовиків, адже тепер наші армійці вийшли на стратегічну висоту, де бачать, як на долоні, позиції ворога. І саме російські найманці намагаються вибити батальйон "Донбас-Україна" звідси.

Ворог розуміє, якщо не виб'є українських військових з нових позицій – йому просто доведеться відходити назад. Тепер бойовики в низині, що, за військовою наукою, дуже не вигідно. Тому і палять на всі боки.

Старенький кулемет Дегтрярьова-Шпагіна вгамував бойовиків, проте на ранок російські найманці відкрили вогонь з артилерії.



Український захисник під час бою

Проте бійці 46 батальйойну завжди готові до найгіршого сценарію. Почався обстріл і батальйон працював, як швейцарський годинник. Гранатометники гасили спостережні пости ворога.

Журналіст 24 каналу потрапив під обстріли:

Безпілотник наших армійців також здійнявся в небо для корегування вогню.



Український безпілотник

Завдяки онлайн корегування вогню з дрона, зброя батальйону "Донбас-Україна" влучає в ціль та знищує позиції ворога з покинутих дачах на околицях окупованого калинового, де давно замість цивільних живуть бойовики.

Після потужної відповіді українських військових ворог замовкає. Чергова битва за хоч і один кілометр української землі, але закінчилась перемогою.