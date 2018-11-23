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      Війна за незалежність Ізраїлю: що варто перейняти Україні

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      Ізраїльська армія
      Ізраїльська армія / inforesist.org

      Українці часто порівнюють свою країну з іншими, а особливо з тими, хто зміг вибороти свою незалежність. Чудовим прикладом такої країни став Ізраїль. Саме він мужньо боровся проти всіх і переміг війни, при цьому, створивши найкомфортніший оазис на Близькому Сході. Ми хочемо бути на нього схожими і скопіювати його рецепти, проте всі вони як на долоні.

      Про це розповів журналіст Павло Казарін у своєму відеоблозі "Грані правди".

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      На його думку, потрібно всього лише мобілізувати 40% працездатного населення в армію і допоміжні частини. Втратити в боях чотири тисячі солдатів при загальній стартовій чисельності армії у 30 тисяч. Так, ізраїльська армія збільшилася вчетверо за час війни за незалежність, але у відносних цифрах втрати в рази перевищують ті, що зазнала українська сторона.

      Ізраїльський досвід – це оборонні витрати на рівні третини бюджету. Карткова система аж до 1959 року, яка стосується продуктів, повсякденних товарів і навіть електроенергії. Режим економії контролюється державою, а перевіряючі ходять по домівках. Створено Міністерство нормування і постачання. Гіперінфляція, що досягає декількох сотень відсотків у рік,
      – сказав Казарін.

      Ізраїльська армія
      Ізраїльська армія

      Також він додав, що Ізраїлю ніхто не створював військово-промисловий комплекс, він з'являвся як реакція на збройне ембарго і загрозу санкцій. Йому ніхто не будував економіку – її створювали не стільки завдяки, скільки всупереч. 

      Більш того, у порівнянні з Ізраїлем, Україна сьогодні живе у просторі тотального комфорту. Все, що нас оточує, мало відрізняється від того, через що довелося пройти тим країнам, у яких "вийшло". Єдина різниця у тому, що ми лише на самому початку шляху. І пережиті нами випробування – лише десята частина того, через що довелося пройти того ж Ізраїлю,
      – зазначив журналіст.

      Він вважає, що наші ілюзії народжені завищеними очікуваннями, і ми відмовляємося вірити, що створення ефективної держави розтягується на покоління, але хочемо світлого майбутнього вже завтра.

      Відео повної програми "Грані правди" за 23 листопада:

       

      Теги: Новини України Новини Ізраїля Відеоблоги
      Джерело: 24 канал
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