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      Війна за тепло і тортури холодом: як олігархи взяли два міста у заручники

      ЦРУ 997 Читать новость на русском

      Два районних центри на Львівщині, Новояворівськ і Новий Розділ, стали містами-заручниками. Вони отримували тепло і гарячу воду від двох місцевих ТЕЦ, але тепер їхні активи заарештовані. Підприємства стали речовими доказами у справі НАБУ про крадіжку півтора мільярда гривень з держбюджету. Через кримінальну справу роботу ТЕЦ зупинили. А от як бути людям?

      На тлі соціального вибуху почалася справжня битва титанів. Безперечно, те, що детективи НАБУ довели нарешті справу до кінця – це плюс. Гроші можуть бути повернуті до казни. Але є й інший бік медалі – зараз люди продовжують залишатися заручниками ситуації.

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      Ситуація патова. Розпочалась вона ще три місяці тому, але замість того, щоб якось потрохи вирішуватись – тільки набирає обертів. Боротьба ведеться дуже жорстка, бо ж йдеться навіть не про сотні мільйонів, а про цілі мільярди гривень.


      Богдан та Ярослав Дубневичі

      2 серпня 2018 року Артем Ситник зібрав прес-конференцію і звітував про чергову перемогу: НАБУ розкрило масштабну схему крадіжки газу на підприємствах, що належать компаніям братів Богдана та Ярослава Дубневичів.

      Детективами антикорупційного бюро України було викрито достатньо велику схему у сфері енергетики. Ця схема стосується розкрадання 300 мільйонів кубометрів газу двома електроцентралями на заході країни. Це Новороздільська та Новояворівська теплоелектроцентралі,
      – заявив директор НАБУ Артем Ситник.

      Ці ТЕЦ монопольно забезпечували теплом і гарячою водою два райони Львівської області, і саме це дозволяло їхнім власникам отримувати надприбутки. Схема працювала два роки. У 2013-2015 роках "Новороздільска ТЕЦ" та "Новояворівська ТЕЦ" купували газ у "Нафтогазу" за пільговими тарифами. Держава надала їм знижку на газ для потреб населення. Але компанії брали вдесятеро більше дешевого газу, ніж то насправді було потрібно для подачі тепла. Весь надлишковий газ ішов на виробництво електроенергії, потім її продавали іншим компаніям уже за ринковими цінами. Збитки держави надзвичайно високі – 1,4 мільярда гривень.


      Схема працювала два роки у 2013-2015 роках

      ТЕЦ мали забезпечувати теплом та гарячою водою два районних центри, а спожили газу стільки, що могли б опалювати цілий Львів. Фіналом розслідування цієї схеми детективами НАБУ став арешт обох ТЕЦ. Суд визнав їх речовим доказом у справі. Роботу підприємств зупинили, а чотирьом менеджерам оголосили підозри. Тож тріумфує справедливість?

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      Не все так просто. 60 тисяч людей у двох районах Львівської області досі лишаються без тепла і гарячої води. Вони не мали жодного стосунку до газових махінацій, але постраждали першими. Підмерзають не тільки приватні помешкання, а й лікарні, школи, дитячі садки. При цьому справжніх холодів ще й не було. Мер Новояворівська уже б'є на сполох. У Василя Муравеля опалювальний сезон під загрозою зриву. Він каже, що стукав в усі двері: до Кабміну, до голови Верховної Ради тощо – поки не допомогло. 

      Початок опалювального сезону, йде похолодання, а місто паралізоване і не має можливості виживати. Ми разом з міським головою Нового Роздолу є заручниками ситуації. Від нас нічого практично не залежить,
      – повідомив мер Новояворівська.

      Брати Дубневичі, власники цих заарештованих ТЕЦ, працюють, засідають, голосують. "Мене не цікавить робота підприємств, і що твориться там і які беззаконня чи законня творить НАБУ. Чому? Бо я займаюсь законотворчою діяльністю, і я забув про ці питання і ці підприємства", – заявив Ярослав Дубневич. Дійсно, коли твої підприємства під підозрою на півтора мільярда, це і справді хочеться забути, як страшний сон. 


      Мер Новояворівська Василь Муравель вважає себе заручником ситуації

      Тим часом юристи двох підприємств з Нового Роздолу і Новояворівська невпинно домагаються в судах зняття арешту. Поки що безуспішно. А далі – у боротьбу вступають нові гравці. Наприклад, Агентство з розшуку та управління активами отриманими від корупційних та інших злочинів – АРМА. Згідно з законом, саме воно має визначити, хто ж піклуватиметься про майно на час арешту.

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      У теорії, мав би відбутися відкритий конкурс. І навіть вже є його переможець, але – жодної інформації про проведений конкурс журналісти "Центру розслідувань України" не знайшли. Як його вибирали? Хто його вибирав?

      І тут у наших пошуках почалася справжня детективна історія. У результаті якої виявилося, що нема різниці, хто "сидітиме на схемі, люди Дубневичів чи люди Фірташа – однак за усі оборудки олігархів сплачуватимемо тільки ми,
      – наголосила журналістка Інна Попович

      Що за компанія перемогла на "конкурсі", чому у неї не було ліцензій, чому вона погодилась сплатити 300 мільйонів гривень чужого боргу, а головне, чим закінчилась битва титанів – дивіться у розслідуванні.

      Теги: Новини України ЗМІ Новини Львова Корупція Гроші Розслідування НАБУ Артем Ситник ЦРУ Дубневич Ярослав Васильович Дубневич Богдан Васильович комунальні послуги опалювальний сезон
      Джерело: 24 канал
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