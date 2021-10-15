Вийшов з дому і зник безвісти: в Кривому Розі поліція розшукала 12-річного школяра

У Кривому Розі безвісти зник 12-річний хлопчик Михайло Щербина. Поліції та небайдужим вдалось відшукати дитину.

Хлопчика відшукали працівники ювенальної превенції. Його вже повернули батькам. За інформацією поліції, проти дитини жодних правопорушень у період його зникнення не вчинялось. У пресслужбі поліції подякували усім небайдужим.

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Що відомо про зникнення хлопчика

15 жовтня Щербина Михайло Григорович, який народився у 2009 році, пішов з дому та не повернувся. Про зникнення 12-річної дитини до поліції повідомила мати.

Вона назвала прикмети дитини, які згодом і допомогли знайти Михайлика. Зокрема мовиться про ріст дитини, колір волосся та одяг, у якому його бачили востаннє.

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