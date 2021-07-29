Вийшов під заставу заступник голови Харківської облради Малиш: підозрюють у хабарництві
Джерело:ZN.UA
Заступник Харківської облради Андрій Малиш вийшов із СІЗО під заставу. Його 22 липня затримали за підозрою в отриманні хабаря.
Про це повідомили журналістам у Спеціалізованій антикорупційної прокуратурі 29 липня. А вийшов Малиш за день до цього.
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Скільки він заплатив
У САП повідомили, що Малиш вніс заставу в день виходу зі слідчого ізолятора. Розмір застави – 4,7 мільйона гривень.
Раніше Вищий антикорупційний суд обрав чоловікові запобіжний захід. Рішення передбачало тримання під вартою до 20 вересня.
Коротко про затримання Андрія Малиша
Чиновника разом зі спільником-адвокатом викрили на хабарі у понад мільйон гривень.
Гроші йому нібито передавав частинами очільник комунального підприємства.
Малишу обрали запобіжний захід 24 липня.
Голова Харківської облради Артур Товмасян повідомив, що в нього провели обшуки.
Це робили агенти НАБУ та САП.
Затримання Андрія Малиша політсила ОПЗЖ.
Там сказали, що не мають наміру виганяти чиновника з партії.