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      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПЕТРО ПОРОШЕНКО ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ"
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      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПЕТРО ПОРОШЕНКО ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ"

      Вийшов із коми: подробиці стану Стівенсона, якого нокаутував Гвоздик

      764 Читать новость на русском
      Подробиці стану Адоніса Стівенсона
      Подробиці стану Адоніса Стівенсона

      Канадський боксер Адоніс Стівенсон (29-2-1, 24 КО) все ще перебуває в одній з клінік Квебеку, куди його доставили після бою з українцем Олександром Гвоздиком (16-0, 13 КО).

      За повідомленням канадських ЗМІ, боксер відкрив очі і поспілкувався зі своїми рідними. На даний момент стан Стівенсона оцінюється, як стабільний, але за непідтвердженою інформацією у нього паралізована права частина тіла.

      Читайте також: Непереможний мексиканець кинув виклик українцю Гвоздику

      Як відомо раніше, 41-річний канадець пережив серйозну черепно-мозкову травму. Йому була проведена операція, після чого боксер був введений в стан штучної коми. Після цього лікарі скорочували дози препаратів, які утримують спортсмена в стані медикаментозної коми.

      Нагадаємо, у ніч на неділю, 2 грудня, відбувся бій Олександра Гвоздика проти Адоніса Стівенсона за титул чемпіона світу у напівважкій вазі по версії WBC. Переміг українець достроково. Він відправив канадійця у нокаут. В 11-у раунді українець провів серію ударів. Однак якщо на початку раунду Стівенсон встояв, то вже наприкінці не зумів захиститися від ударів українця. Після того, як Стівенсон завалився в куті рингу, суддя зупинив бій.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Спорт Бокс Олександр Гвоздик Гвоздик – Стівенсон
      Джерело: 24 Канал
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