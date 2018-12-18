Вийшов із коми: подробиці стану Стівенсона, якого нокаутував Гвоздик

Канадський боксер Адоніс Стівенсон (29-2-1, 24 КО) все ще перебуває в одній з клінік Квебеку, куди його доставили після бою з українцем Олександром Гвоздиком (16-0, 13 КО).

За повідомленням канадських ЗМІ, боксер відкрив очі і поспілкувався зі своїми рідними. На даний момент стан Стівенсона оцінюється, як стабільний, але за непідтвердженою інформацією у нього паралізована права частина тіла.

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Як відомо раніше, 41-річний канадець пережив серйозну черепно-мозкову травму. Йому була проведена операція, після чого боксер був введений в стан штучної коми. Після цього лікарі скорочували дози препаратів, які утримують спортсмена в стані медикаментозної коми.

Нагадаємо, у ніч на неділю, 2 грудня, відбувся бій Олександра Гвоздика проти Адоніса Стівенсона за титул чемпіона світу у напівважкій вазі по версії WBC. Переміг українець достроково. Він відправив канадійця у нокаут. В 11-у раунді українець провів серію ударів. Однак якщо на початку раунду Стівенсон встояв, то вже наприкінці не зумів захиститися від ударів українця. Після того, як Стівенсон завалився в куті рингу, суддя зупинив бій.

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