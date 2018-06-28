Вийшов посмертний кліп XXXTentacion на пісню SAD: відео

У мережі виклали посмертний кліп репера Джасея Дуейна Онфроя, відомого як XXXTentacion, на трек SAD.

Як відомо, 18 червня на XXXTentacion напали двоє невідомих, які вистрілили у репера і пограбували його. Хлопець помер у лікарні, не приходячи до тями.

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Музичне відео Онфроя з’явилося на офіційному YouTube-каналі виконавця у четвер, 28 червня.

Кліп XXXTentacion – SAD!: відео

У кліпі показано похорон репера, на якому він повстає з труни і б'ється сам з собою.

Нагадаємо, 20-річний XXXTentacion помер в лікарні від важкого поранення. Пізніше поліція розкрила подробиці вбивства і заарештувала підозрюваного. Ним виявився 22-річний Дедрік Вільямс.