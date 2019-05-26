Війська Асада скинули фосфорні бомби в Ідлібі: горить величезна територія – фото, відео

Урядові війська Сирії застосували бомби з білим фосфором у провінції Ідліб. Внаслідок цього загорілись значні площі господарських угідь. Пожежу не вдалось загасити і досі. Інформації про жертв немає.

Фосфорні бомби дуже небезпечні та завдають смертельних травм і значних збитків для навколишнього середовища. Температура горіння активної речовини перевищує 800 °C. Фосфор горить доти, поки весь не вигорить або поки не перекрити доступ до кисню. При цьому у процесі виділяється значна кількість білого диму. Стосовно дії на людини, то при потраплянні фосфору на тіло, органічні тканини можуть обвуглитись, а одяг зберегтись неушкодженим. Якщо вдихати отруйну суміш, яка виділяються при горінні фосфору, то легені фактично випалюються. Саме тому фосфорні бомби заборонені міжнародними конвенціями.

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Проте це не завадило військам режиму Башара Асада вкотре застосувати фосфорні бомби поблизу міста Хан-Шейхун та поселення Абідін.

White Helmets firefighters managed to extinguish the huge fires that broke out in the agricultural crops, as a result of the shelling of #KhanSheikhoun City in southern #Idlib by incendiary missiles dropped by regime forces. pic.twitter.com/T6gaJK2EKV — The White Helmets (@SyriaCivilDef) 25 травня 2019 р.

Meanwhile tonight, Assad is turning Idlib into a living hell, dropping incendiary weapons onto Khan Sheikhoun. In 2011, Assad loyalists used to chant "Either Assad, or we'll burn the country." The people refused Assad, and now, Assad is burning the country. #Idlib #Syria pic.twitter.com/lNysNAop3g — Kenan Rahmani كنان (@KenanRahmani) 25 травня 2019 р.

It is not a picture of World War I or II and Not Hiroshima.



This is a picture of the daily bombardment and destruction of the inhabitants of rural Idlib.

Please do something to stop the genocide in Idlib #Idlib #Syria pic.twitter.com/sm7mTXprpB — Khaled Khattab (@whitehelmets90) 25 травня 2019 р.

Two children were injured, after an aerial bombardment with explosive barrel bombs unleashed by Regime helicopters as they targeted Alsheikh Dames Town in the southern countryside of #Idlib this afternoon. pic.twitter.com/Fl7gBYVH2c — The White Helmets (@SyriaCivilDef) 25 травня 2019 р.

Кількома днями раніше Сирійський центр моніторингу прав людини зі штаб-квартирою у Великобританії повідомив про бої між урядовими військами і озброєною опозицією на півночі провінції Хама і півдні провінції Ідліб. За даними спостерігачів, 10 травня загинули щонайменше 10 мирних жителів. Війська Асада намагаються наступати.

Напередодні авіація Російської Федерації здійснила шість рейдів на Аль-Гбіт у північно-західній частині Сирії та його околиці. Вертольоти скинули 4 бочкові бомби 11 травня в містечку Аль-Гбіт в південній сільській місцевості Ідліба та інших місцях, зокрема на півночі Латакії.