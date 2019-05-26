Війська Асада скинули фосфорні бомби в Ідлібі: горить величезна територія – фото, відео
Урядові війська Сирії застосували бомби з білим фосфором у провінції Ідліб. Внаслідок цього загорілись значні площі господарських угідь. Пожежу не вдалось загасити і досі. Інформації про жертв немає.
Фосфорні бомби дуже небезпечні та завдають смертельних травм і значних збитків для навколишнього середовища. Температура горіння активної речовини перевищує 800 °C. Фосфор горить доти, поки весь не вигорить або поки не перекрити доступ до кисню. При цьому у процесі виділяється значна кількість білого диму. Стосовно дії на людини, то при потраплянні фосфору на тіло, органічні тканини можуть обвуглитись, а одяг зберегтись неушкодженим. Якщо вдихати отруйну суміш, яка виділяються при горінні фосфору, то легені фактично випалюються. Саме тому фосфорні бомби заборонені міжнародними конвенціями.
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Проте це не завадило військам режиму Башара Асада вкотре застосувати фосфорні бомби поблизу міста Хан-Шейхун та поселення Абідін.
Кількома днями раніше Сирійський центр моніторингу прав людини зі штаб-квартирою у Великобританії повідомив про бої між урядовими військами і озброєною опозицією на півночі провінції Хама і півдні провінції Ідліб. За даними спостерігачів, 10 травня загинули щонайменше 10 мирних жителів. Війська Асада намагаються наступати.
Напередодні авіація Російської Федерації здійснила шість рейдів на Аль-Гбіт у північно-західній частині Сирії та його околиці. Вертольоти скинули 4 бочкові бомби 11 травня в містечку Аль-Гбіт в південній сільській місцевості Ідліба та інших місцях, зокрема на півночі Латакії.