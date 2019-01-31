23:16
31 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ЗУРАБ АЛАСАНІЯ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА КІР
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Заповідь Кадирова. Нове прізвисько Путіна
      Вєсті Кремля
      22:08, сьогодні
      Вєсті.UA: Ляшку вкололи вакцину фарту. Кремлівський торт Омеляна
      Вєсті.UA
      20:30, сьогодні
      Всі знають, та нічого не роблять: як на Харківщині нахабно розкрадають десятки гектарів лісу
      ЦРУ
      09:00, 25 січня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Життя на пенсії
      Згадати все
      22:37, 29 січня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ЗУРАБ АЛАСАНІЯ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА КІР

      Війська навколо та максимальне озброєння: Полторак розповів про серйозні загрози з боку Росії

      1264 Читать новость на русском
      Росія не відмовилася від спроб захопити Україну, – Полторак
      Росія не відмовилася від спроб захопити Україну, – Полторак / Фото з відкритих джерел

      У 2018 році Росія стягувала до кордонів з Україною війська, зосередила максимальну кількість озброєння та техніки і побудувала ешелоновану систему. Усе це дає їм можливість розпочати агресію.

      Про це глава оборонного відомства Степан Полторак вкотре заявив під час на засіданні Комітету реформ Міністерства оборони України.

      Читайте також: Волкер розповів, яку відповідь США та ЄС готують Росії через агресію на Азові

      Він наголосив, що Москва не відмовилась від бажання провести відкриту агресію і територію України.

      Я думаю, що у жодної людини у цьому залі та й в Україні в цілому немає жодних сумнівів, що Російська Федерація точно не відмовилась від спроби захопити Україну. Вона не відмовилась від бажання провести відкриту агресію і захопити нашу територію,
      – сказав він.

      Полторак також додав, що про плани Росії свідчать зосереджені навколо України російські війська та максимальна кількість озброєння.

      Окрім того, він зазначив, що минулого року Росія значно підвищила градус агресивної поведінки в Азовському морі, захопивши українських військових.

      Водночас Полторак додав, що воєнний стан, запроваджений після захоплення Росією українських моряків та суден, дозволив Збройним силам суттєво підвищити рівень готовності до захисту України.

      У Міноборони неодноразово повідомляли, що Росія стягує до кордонів України техніку і озброєння, перекидаючи їх з інших місць дислокації. Росія нарощує військовий потенціал на західному, південно-західному і арктичному стратегічних напрямках. Окрім того, зараз в окупованому Криму Росія активно розгортає тактичну ядерну зброю та нарощує кількість крилатих ракет на кораблях Чорноморського флоту.

      Чому Україна запровадила воєнний стан?25 листопада у Керченській протоці прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових. Відомо, що 2 українських військових малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир переходили планово та відповідно до міжнародних норм з порту Одеси до порту в Маріуполі.

      Проте в Росії заявили, що українські військові кораблі нібито неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і продовжили рух до Керченської протоки.

      Група українських кораблів продовжила свій шлях до Маріуполя. Проте під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських військових моряків зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО.

      Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня. Окрім того, 30 листопада Україна заборонила в’їзд на свою територію чоловікам-громадянам Росії у віці 16-60 років.

      Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Україна – Росія Міністерство оборони України Степан Полторак
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 31 січня: замахи на Порошенка, "захист" Путіна і звільнення голови Суспільного
      сьогодні , 22:07 Головні новини 31 січня: замахи на Порошенка, "захист" Путіна і звільнення голови Суспільного
      1908
      Як штучний інтелект допомагає у вирішенні глобальних проблем
      сьогодні , 22:01 Як штучний інтелект допомагає у вирішенні глобальних проблем
      Блог Медіа 132
      Компанія Vuzix створила інноваційні окуляри, які проектують зображення на сітківку: фото
      сьогодні , 10:00 Компанія Vuzix створила інноваційні окуляри, які проектують зображення на сітківку: фото
      937
      Про нові рейтинги кандидатів і таємні плани команди Порошенка
      сьогодні , 19:41 Про нові рейтинги кандидатів і таємні плани команди Порошенка
      Артем Овдієнко 1999
      В ЄС, НАТО чи знову до Росії: що пропонують кандидати в президенти
      сьогодні , 19:01 В ЄС, НАТО чи знову до Росії: що пропонують кандидати в президенти
      Інна Жолобович 1404
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук