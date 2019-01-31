Війська навколо та максимальне озброєння: Полторак розповів про серйозні загрози з боку Росії

У 2018 році Росія стягувала до кордонів з Україною війська, зосередила максимальну кількість озброєння та техніки і побудувала ешелоновану систему. Усе це дає їм можливість розпочати агресію.

Про це глава оборонного відомства Степан Полторак вкотре заявив під час на засіданні Комітету реформ Міністерства оборони України.

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Він наголосив, що Москва не відмовилась від бажання провести відкриту агресію і територію України.

Я думаю, що у жодної людини у цьому залі та й в Україні в цілому немає жодних сумнівів, що Російська Федерація точно не відмовилась від спроби захопити Україну. Вона не відмовилась від бажання провести відкриту агресію і захопити нашу територію,

– сказав він.

Полторак також додав, що про плани Росії свідчать зосереджені навколо України російські війська та максимальна кількість озброєння.

Окрім того, він зазначив, що минулого року Росія значно підвищила градус агресивної поведінки в Азовському морі, захопивши українських військових.

Водночас Полторак додав, що воєнний стан, запроваджений після захоплення Росією українських моряків та суден, дозволив Збройним силам суттєво підвищити рівень готовності до захисту України.

У Міноборони неодноразово повідомляли, що Росія стягує до кордонів України техніку і озброєння, перекидаючи їх з інших місць дислокації. Росія нарощує військовий потенціал на західному, південно-західному і арктичному стратегічних напрямках. Окрім того, зараз в окупованому Криму Росія активно розгортає тактичну ядерну зброю та нарощує кількість крилатих ракет на кораблях Чорноморського флоту.

Чому Україна запровадила воєнний стан?25 листопада у Керченській протоці прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових. Відомо, що 2 українських військових малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир переходили планово та відповідно до міжнародних норм з порту Одеси до порту в Маріуполі.



Проте в Росії заявили, що українські військові кораблі нібито неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і продовжили рух до Керченської протоки.



Група українських кораблів продовжила свій шлях до Маріуполя. Проте під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських військових моряків зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО.



Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня. Окрім того, 30 листопада Україна заборонила в’їзд на свою територію чоловікам-громадянам Росії у віці 16-60 років.