Військові Росії в Атлантиці: у Пентагоні стривожені потужною загрозою з боку Кремля

Дії російського військово-морського флоту в північній частині Атлантичного океану становлять велику загрозу Вашингтону. Саме для можливої протидії США створили другий флот ВМС.

Про це повідомив міністр американських ВМС Річард Спенсер, пише видання USNI News.

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Міністр наголошує, що у "Північній Атлантиці є явна загроза" через дії Росії в регіоні.

Північна Атлантика є окремим театром (військових – 24 канал) дій. Йдеться про велику загрозу, і тому ми створили Другий флот (ВМС США – 24 канал),

– сказав Спенсер

До слова, у зону оперативної відповідальності Другого флоту входять Східне узбережжя США і північна частина Атлантичного океану. Про відродження цього флоту Пентагон оголосив в травні поточного року. 2-й флот створили 12 лютого 1950, він був розформований 30 вересня 2011 року.

Крім того, Спенсер висловив думку, що в цілому Росія являє собою для США "загрозу в перспективі", а Китай "загрозу, яка вже сформувалася".

Нагадаємо, 25 жовтня розпочались військові навчання Trident Juncture 2018 – найбільші в історії НАТО з часів "холодної війни". Тема навчань – відпрацювання відповіді Альянсу на атаку "вигаданого агресора" на одного з його членів. Раніше головнокомандувач Об'єднаних сил НАТО в Європі генерал Кертіс Скапаротті заявив, що навчання мають стати сигналом для Росії про те, що країни-члени організації готові до колективної оборони. До слова, українські військові також беруть участь у мастштабних стратегічно-військових навчаннях Trident Juncture 2018.

У чому небезпека дій Росії в Арктиці?Президент Росії Володими Путін нарощує потужне військо уздовж арктичного узбережжя. Навесні 2017 року Міністерство оборони Росії повідомляло, що добудовує в Арктиці військові містечка, а також відновлює мережу полярних аеродромів. Москва також заявила про намір розгорнути в Арктиці дві нові зенітні ракетні системи С-400 "Тріумф". У 2016 році завершилося будівництво великої військової бази "Арктичний трилисник" на Землі Франца-Йосипа. Арктика охоплює центральну частину Північного Льодовитого океану, його регіональні моря, такі як Баренцове, Карське і Чукотське, а також території Канади, Данії, Фінляндії, Ісландії, Норвегії, Російської Федерації, Швеції та США.