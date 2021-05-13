Військова база під Дніпром належить 8-річному сину рейдера та судді: фото

Неподалік Дніпра у селі Долинське розташована військова база ЗСУ. За кадастровим номером це державне майно, проте будівлі на її території – приватизували. Їх записали на дитину. В момент оформлення документів, хлопчику було лише 2 роки.
Джерело:фейсбук Наталі Ешонкулової
Відповідну інформацію розшукала журналістка з Дніпра. У власність військову базу дитина отримала у 2015 році.
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Що відомо про інцидент
- Військова база на Дніпропетровщині належить Ярославу Віталійовичу Мархасіну.
- Він – син місцевої судді Світлани Ніколайчук та колишнього заступника мера Дніпра Віталія Мархасіна.
- Вартість об'єкта: 130 тисяч доларів.
- У дніпровської журналістки виникло логічне питання – звідки у подружжя взялися гроші на придбання цієї ділянки.
- У документах, які додала активістка до допису, є відповідь на запит, який вона надсилала у НАЗК.
- В агентстві протидії корупції зазначили, що це не протизаконно, бо нерухомість не записана на суддю.
- Тоді вона відправила ще один документ до військової прокуратури: там пообіцяли скерувати запит у ДБР.
Військову базу здають в оренду: деталі
У дописі Наталя Ешонкулова підкреслює, що зараз приватизована частина військової бази в Долинському здається в оренду. Про це їй особисто повідомив чоловік, якому пропонували орендувати територію. Він же зробив фото об'єкта зсередини: крім стін та наполовину складених металевих конструкцій там більше нічого нема.
Військова база зсередини / Фото фейсбук Наталі Ешонкулової
У кадастровому реєстрі військова база перебуває повністю у державній власності.
Юристка журналістки з'ясувала, що суддя та її чоловік "віджали" у держави лише капітальні споруди на території військової бази. Околиця біля неї навіть віддалено не схожі на стратегічний об'єкт: дороги потріскались та поросли травою.
Військова база у селі Долинське / Фото фейсбук Наталі Ешонкулової