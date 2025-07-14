"Думав, він людина слова": Трамп заявив, що дуже розчарований Путіним

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп висловив своє невдоволення діями російського лідера Владіміра Путіна. Зокрема він розчарований через відсутність прогресу у припиненні війни, яку Росія розв’язала проти України.

Про це глава Білого дому заявив під час спілкування з журналістами на військовій базі Ендрюс. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на його заяву під час розмови з журналістами 13 липня.

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У яких оцінках Путіна помилився Трамп?

Трамп наголосив, що поведінка кремлівського очільника викликає в нього розчарування.

Я дуже розчарований президентом Путіним. Я думав, що він людина слова, а він всіх бомбить,

– сказав Трамп.

На запитання, чи планує він оголошувати санкції проти Росії, Трамп відповів: "Подивимось, що буде завтра".

Нагадаємо, Трамп заявив, що планує відправити Україні різні типи озброєння, зокрема Patriot. Він не уточнив кількість систем, але зауважив, що Європейський Союз відшкодує Сполученим Штатам їхню вартість.

Американський лідер також додав, що США планують надсилати Україні "різні одиниці дуже складного військового обладнання".