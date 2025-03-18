Путін вимагає призупинення всіх поставок зброї в Україну під час припинення вогню, — Bloomberg

Путін зробив зупинку постачань зброї Україні основною умовою для підписання 30-денного перемир'я. Москва наполягає на заморожуванні військової допомоги Києву, поки США і їхні союзники не погодяться на умови Росії.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Bloomberg. Президент РФ Владімір Путін хоче зробити припинення військової допомоги Україні ключовою умовою для перемир’я, яке Дональд Трамп планує запропонувати під час спільної телефонної розмови.

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Росія вимагає заморозити постачання зброї Україні

За даними Bloomberg, Кремль наполягає, щоб США та їхні союзники заморозили постачання зброї щонайменше на 30 днів.

У Москві заявляють, що навіть якщо повністю зупинити військову допомогу Заходу не вдасться, мінімальною метою є припинення підтримки з боку США. Водночас високопоставлені європейські чиновники висловлюють занепокоєння, що перемир’я дасть Росії змогу переозброїтись, тоді як Україна залишиться без необхідних ресурсів для захисту.

Bloomberg додає, що Велика Британія та ЄС наразі намагаються якнайшвидше передати Києву нові пакети військової допомоги. Тим часом адміністрація Трампа вже пішла на поступки Кремлю, фактично погодившись із тим, щоб Україна відмовилася від вступу до НАТО.