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Військова операція проти Сирії: Трюдо розповів про участь Канади

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Канада не братиме участі в операції проти Сирії
Канада не братиме участі в операції проти Сирії / Фото з відкритих джерел

Військові сили Канади не будуть брати участь у можливій збройній операції проти сирійського режиму Башара Асада.

Про це канадський прем'єр заявив у інтерв'ю Radio-Canada.

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Ми не розглядаємо можливість нашої присутності у Сирії,
наголосив Трюдо.

Він також нагадав, що канадські військові проводять операції на півночі Іраку проти Ісламської держави, у складі військ НАТО в Латвії і в майбутньому відправляться у Малі.

"У Сирії ми надаємо гуманітарну допомогу, працюємо на дипломатичному та політичному фронтах, аби спробувати знайти вирішення конфлікту", – наголосив глава канадського уряду.

Водночас Трюдо підкреслив, що "стурбований ситуацією в Сирії".

Нагадаємо, 7 квітня у сирійському місті Дума внаслідок хімічної атаки загинули 70 людей. Президент США Дональд Трамп заявив, що за цим стоїть президент Сирії Башар Асад, а Росія та Іран є відповідальними за його підтримку. У Росії заявили, що Якщо США наважаться на ракетні удари, то вони будуть збиті російськими системами ПРО. Трамп ж заявив, що "ракети будуть новими і сильнішими".

Прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей заявила, що готова дозволити участь Лондона у військових діях в Сирії без попередньої згоди на це британського парламенту та наказала направити британські підводні човни на відстань ракетного удару по Сирії.

Теги: Війна у Сирії Джастін Трюдо Канада Новини політики
Джерело: 24 Канал
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