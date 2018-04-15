Військова операція в Сирії: Трамп зробив нову гучну заяву

Президент США Дональд Трамп похвалився, що військова операція, проведена в Сирії була настільки ідеальною, що американські ЗМІ не зможуть її дискредитувати.

Про це американський президент написав на своїй сторінці у Twitter.

Як відомо, напередодні Трамп прокоментував ракетний удар по Сирії словами "Місія виконана!"

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Операція в Сирії була виконана настільки ідеально, з такою ретельністю, що єдиний спосіб, яким можуть скористатися ЗМІ, які пишуть фейкові новини, щоб її дискредитувати, тільки використовувати мій вираз "Місію виконано",

– наголосив Трамп.

Президент Штатів зазначив, що знав, що журналісти "вхопляться саме за це".

"Але думаю, що це настільки чудовий військовий термін, що він мав з'явитися знову. Використовуйте часто!" – додав він.

The Syrian raid was so perfectly carried out, with such precision, that the only way the Fake News Media could demean was by my use of the term “Mission Accomplished.” I knew they would seize on this but felt it is such a great Military term, it should be brought back. Use often! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 15 апреля 2018 г.

Нагадаємо, 14 квітня США, Великобританія та Франція провели військову операцію в Сирії у відповідь на здійснену хімічну атаку урядовими силами Сирії, внаслідок чого загинули щонайменше 70 осіб.



У результаті ракетних ударів було уражено об'єкти, що мають стосунок до програми уряду Сирії щодо використання хімічної зброї. Внаслідок ударів у Сирії постраждали троє цивільних. Низка країн підтримали дії США, Великобританії і Франції проти режиму Башара Асада. Росія і Іран засудили авіаудари союзників.