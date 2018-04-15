Військова операція в Сирії: Трамп зробив нову гучну заяву
Президент США Дональд Трамп похвалився, що військова операція, проведена в Сирії була настільки ідеальною, що американські ЗМІ не зможуть її дискредитувати.
Про це американський президент написав на своїй сторінці у Twitter.
Як відомо, напередодні Трамп прокоментував ракетний удар по Сирії словами "Місія виконана!"
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Операція в Сирії була виконана настільки ідеально, з такою ретельністю, що єдиний спосіб, яким можуть скористатися ЗМІ, які пишуть фейкові новини, щоб її дискредитувати, тільки використовувати мій вираз "Місію виконано",
– наголосив Трамп.
Президент Штатів зазначив, що знав, що журналісти "вхопляться саме за це".
"Але думаю, що це настільки чудовий військовий термін, що він мав з'явитися знову. Використовуйте часто!" – додав він.
Нагадаємо, 14 квітня США, Великобританія та Франція провели військову операцію в Сирії у відповідь на здійснену хімічну атаку урядовими силами Сирії, внаслідок чого загинули щонайменше 70 осіб.
У результаті ракетних ударів було уражено об'єкти, що мають стосунок до програми уряду Сирії щодо використання хімічної зброї. Внаслідок ударів у Сирії постраждали троє цивільних. Низка країн підтримали дії США, Великобританії і Франції проти режиму Башара Асада. Росія і Іран засудили авіаудари союзників.