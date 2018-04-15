18:45
15 квіт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
13°C
21°C 8°C
  • понеділок
    21°C 11°C
  • вівторок
    18°C 10°C
  • середа
    15°C 11°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Водка врятує Росію. Шизофренія в РФ через Telegram
Вєсті Кремля
20:46, 14 квітня
Вєсті.UA. Жир. Магістр дебільства. Блатна мова Гройсмана
Вєсті.UA
19:30, 14 квітня
Сепаратизм і геополітична гра: хто розгойдує ситуацію на Закарпатті
ЦРУ
09:15, 13 квітня
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати Все. Вагітність і пологи
Згадати все
00:16, 13 квітня
Телеканал новин 24 Новини Новини політики
ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Військова операція в Сирії: Трамп зробив нову гучну заяву

1194 Читать новость на русском
Трамп назвав операцію в Сирії
Трамп назвав операцію в Сирії "ідеальною" / Фото з відкритих джерел

Президент США Дональд Трамп похвалився, що військова операція, проведена в Сирії була настільки ідеальною, що американські ЗМІ не зможуть її дискредитувати.

Про це американський президент написав на своїй сторінці у Twitter.

Як відомо, напередодні Трамп прокоментував ракетний удар по Сирії словами "Місія виконана!"

Читайте також: Удар по Сирії: Міноборони США опублікувало відео запуску ракети з підводного човна

Операція в Сирії була виконана настільки ідеально, з такою ретельністю, що єдиний спосіб, яким можуть скористатися ЗМІ, які пишуть фейкові новини, щоб її дискредитувати, тільки використовувати мій вираз "Місію виконано",
– наголосив Трамп.

Президент Штатів зазначив, що знав, що журналісти "вхопляться саме за це".

"Але думаю, що це настільки чудовий військовий термін, що він мав з'явитися знову. Використовуйте часто!" – додав він.

Нагадаємо, 14 квітня США, Великобританія та Франція провели військову операцію в Сирії у відповідь на здійснену хімічну атаку урядовими силами Сирії, внаслідок чого загинули щонайменше 70 осіб.

У результаті ракетних ударів було уражено об'єкти, що мають стосунок до програми уряду Сирії щодо використання хімічної зброї. Внаслідок ударів у Сирії постраждали троє цивільних. Низка країн підтримали дії США, Великобританії і Франції проти режиму Башара Асада. Росія і Іран засудили авіаудари союзників.

Теги: Новини політики Дональд Трамп Новини США Війна у Сирії ЗМІ
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
ТОП-5 фільмів та мульфільмів про роботів, які варто побачити кожному
сьогодні, 18:30 ТОП-5 фільмів та мульфільмів про роботів, які варто побачити кожному
Анастасія Можаровська 67
США и союзники ударили по Сирии: посмеет ли вмешаться Россия?
сьогодні, 15:57 США и союзники ударили по Сирии: посмеет ли вмешаться Россия?
Юрій Бутусов 2089
В Луганске даже на пенсию выходить трудно
сьогодні, 12:04 В Луганске даже на пенсию выходить трудно
Ольга Черненко 836
Договір про дружбу з Росією: навіщо він був потрібен і чи варто його продовжувати?
сьогодні, 11:18 Договір про дружбу з Росією: навіщо він був потрібен і чи варто його продовжувати?
Блог Медіа 1032
Правда чи вигадка: якими винаходами людство завдячує генію Леонардо да Вінчі
сьогодні, 11:05 Правда чи вигадка: якими винаходами людство завдячує генію Леонардо да Вінчі
2358
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук