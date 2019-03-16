Військова прокуратура затримала на хабарі в 3 тисячі доларів офіцера ЗСУ

Військова прокуратура Білоцерківського гарнізону Центрального регіону України затримала на хабарі в 3 тисячі доларів майора Збройних сил України, помічник командира з матеріально-технічного забезпечення однієї з військових частин, що дислокується на Черкащині.

Оперативники управління економічного захисту разом з працівниками поліції затримали майора ЗСУ, який вимагав та отримав хабар у розмірі 3 тисячі доларів США в інтересах посадових осіб Квартирно-експлуатаційного відділу міста Біла Церква.

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Зазначається, що за вказану суму майор обіцяв забезпечити погодження та передачу в оренду на користь одного з приватних підприємств будівлі у одному з військових містечок Уманського гарнізону.



Майор ЗСУ вимагав 3 тисячі доларів хабара

Зараз тривають першочергові слідчі дії. Затриманому готується повідомлення про підозру у вчиненні злочину та клопотання до суду про обрання йому запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

Вирішується питання про відсторонення майора від займаної посади.