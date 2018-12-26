Військова прокуратура збудує багатоповерхівку у Львові: візуалізація
Військова прокуратура Західного регіону будуватиме у Львові багатоквартирний житловий будинок.
У ньому також буде передбачений підземний паркінг.
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Йдеться про будівництво на розі вулиць Клепарівської та Батуринської, що неподалік від центру Львова.
Відповідні містобудівні умови виконком Львівської міськради схвалив напередодні.
Житло у цій багатоповерхівці зможуть отримати співробітники військової прокуратури.
З візуалізації проекту видно, що будівля матиме 8 поверхів, проте її висота не повинна перевищувати 28 метрів. Площа забудови на цій ділянці не має перевищувати 38%.
Військова прокуратура збудує у Львові житлову багатоповерхівку
Крім підземного паркінгу, у будинку також будуть передбачені громадські приміщення.
На сьогодні земельна ділянка площею 0,12 гектарів, де планують розпочати будівництво, перебуває в державній власності та призначена саме для будівництва житла.
Земельна ділянка перебуває у державній власності
До слова, на початку грудня виконком ЛМР погодив будівництво двох житлових будинків на вулиці Мечнікова у Львові, яке разом із ТзОВ "Глобус Буд" виконуватиме Міноборони України.