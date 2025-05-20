Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на місцеве агентство ANSA, Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини (SOHR), та російські ЗМІ.

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Що відомо про стрілянину у Хмеймімі

Місцеві джерела повідомили сирійським ЗМІ, що 20 травня невідомі озброєні люди здійснили напад на кілька російських військових контрольно-пропускних пунктів навколо авіабази Хмеймім у західній Латакії.

Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини заявив, що в районі навколо авіабази Хмеймім після нападу спостерігається "безпрецедентна напруженість у сфері безпеки", що свідчить про те, що атакувальна група, ймовірно, пов'язана зі збройними угрупованнями, союзними з урядом Дамаска.

У SOHR також додали, що до них надійшла інформація про збиття безпілотника, що летів у районі Хмейміму. У цей час там відбувалися періодичні зіткнення та гучна стрілянина.

Офіційної інформації про масштаби втрат або відповідальну за напад особу поки що немає.

З усім тим, один із російських "військкорів" повідомляв про "запеклу перестрілку" поблизу авіабази Хмеймім між військовими з його країни та "сирійськими бойовиками", внаслідок якої обидві сторони зазнали втрат.

За словами окупанта, нападників було знищено. Росіянин також стверджує, що, ймовірно, це були "представники радикальних угруповань, які не прийняли нову сирійську владу після повалення режиму Башара Асада".

Водночас у російських телеграм-каналах стверджують, що на базу Хмеймім напали четверо "терористів-смертників" з Узбекистану, які нібито не визнають уряд Сирії на чолі з Ахмедом аш-Шараа. Трьох з них, за даними росЗМІ, російські військові вбили під час зіткнення, а ще одного намагалися ліквідувати за допомогою гранатомета.

До слова, після повалення режиму Башара Асада у Сирії Росія була змушена вивести свій військовий контингент з баз у Хмеймімі та Тартусі. Пізніше стало відомо, що окупанти дійсно вивели частину техніки та особового складу.

Окупанти також намагалися вести переговори про збереження своїх баз з новим опозиційним урядом у Сирії. Однак великою перешкодою для цього стає той факт, що Москва прийняла до себе Башара Асада після повалення його режиму у Сирії. Нова влада Дамаска вимагає екстрадиції сирійського диктатора.