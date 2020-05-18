Військові викрали майна на 10 мільйонів гривень: що їм загрожує

Військові та цивільні організували викрадення майна із військової частини для подальшого збуту. У такий спосіб вони привласнили за 2 роки понад 10 мільйонів гривень.

Склад групи

У злочинній групі було 6 осіб. Про це повідомили на сайті МВС.

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Ця група осіб викрадала нафтопродукти з території військової частини на Київщині. Потім продавали їх на заправках у Васильківському та Білоцерківському районах. До складу групи входили 6 осіб:

начальник служби забезпечення військової частини;

заступник командира;

4 цивільних осіб.

Організатором був заступник командира. Його затримали в Одесі, де вилучили понад 50 тисяч доларів під час обшуку. Крім того, правоохоронці знайшли 15 тонн пального, яке незаконно вивезли з території військової частини.



Організатором групи був заступника командира / Фото Нацполіція

Що вони викрадали

Лише впродовж березня – травня 2020 року вони вивезли з військової частини понад 60 тонн пального – дизпалива та бензину – на 1,3 мільйона гривень. За попередніми даними, учасники групи привласнили військове майно на суму понад 10 мільйонів гривень за останні 2 роки.



Вони викрали понад 60 тонн пального / Фото Нацполіція

Правоохоронці також встановили, що в березні 2020 року заступник командира побив одного зі своїх колишніх партнерів та вимагав в нього 730 тисяч гривень за частку з продажу пального.

Що їм загрожує?

Зараз організатору та 3 учасникам злочинної групи повідомили про підозру за статтями про вимагання, викрадення та привласнення військовослужбовцем майна. Їм може загрожувати до 12 років позбавлення волі.



Учасникам та організатору вже повідомили про підозру / Фото Нацполіція