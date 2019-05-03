Військові інструктори із США прибули до України для спільних навчань

У Міжнародному центрі миротворчості та безпеки Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного відбулася церемонія передачі повноважень між двома підрозділами американської складової місії з тренування українських військових за стандартами НАТО.

Прес-служба Міноборони України повідомила про те, що понад 130 військових інструкторів 2-ї бригадної тактичної групи "Страйк" 101-ї повітрянодесантної (десантно-штурмової) дивізії армії США змінять на посту своїх колег та продовжать тренувати українських військових за стандартами НАТО.

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Військові прибули на заміну військовослужбовцям 278-го бронекавалерійського полку Національної гвардії США зі штату Теннессі, які перебували на Львівщині з літа 2018 року. Термін ротації на території України для американських військових становитиме 9 місяців.

Більшість військовослужбовців, які відряджені в Україну, є лідерами, мають багаторічний досвід та спроможні надати гідне навчання. Я сподіваюсь, що це стане чудовою можливістю для обміну досвідом,

– сказав американський підполковник Роберт Трейсі.

Американські гвардійці зі штату Теннессі, які проводили підготовку українських підрозділів у межах "Об’єднаної багатонаціональної групи з підготовки — Україна" (JMTG-U) і добре впоралися із завданням, отримали відзнаки Міністерства оборони України.

Представники армії США продовжуватимуть допомагати у тренуванні підрозділів Збройних Сил України за стандартами підготовки армій держав НАТО. Ця військово-тренувальна місія відома, як "Об’єднана багатонаціональна група з підготовки – Україна" (JMTG-U). Діяльність її започатковано у 2015 році. Основна мета – сприяння внутрішньому оборонному потенціалу України та тренуванню ротаційних підрозділів в Україні.

Крім того, американські військовослужбовці продовжуватимуть навчання українських військових інструкторів, які у найближчому майбутньому мають повністю опанувати функції навчання особового складу на рівні батальйону.