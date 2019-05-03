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      Військові інструктори із США прибули до України для спільних навчань

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      Американські військові продовжать тренувати українських колег
      Американські військові продовжать тренувати українських колег / Міністерство оборони України

      У Міжнародному центрі миротворчості та безпеки Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного відбулася церемонія передачі повноважень між двома підрозділами американської складової місії з тренування українських військових за стандартами НАТО.

      Прес-служба Міноборони України повідомила про те, що понад 130 військових інструкторів 2-ї бригадної тактичної групи "Страйк" 101-ї повітрянодесантної (десантно-штурмової) дивізії армії США змінять на посту своїх колег та продовжать тренувати українських військових за стандартами НАТО.

      Читайте також: Туреччина та Україна підписали контракт щодо модернізації української армії

      Військові прибули на заміну військовослужбовцям 278-го бронекавалерійського полку Національної гвардії США зі штату Теннессі, які перебували на Львівщині з літа 2018 року. Термін ротації на території України для американських військових становитиме 9 місяців.

      Більшість військовослужбовців, які відряджені в Україну, є лідерами, мають багаторічний досвід та спроможні надати гідне навчання. Я сподіваюсь, що це стане чудовою можливістю для обміну досвідом,
      – сказав американський підполковник Роберт Трейсі.

      Американські гвардійці зі штату Теннессі, які проводили підготовку українських підрозділів у межах "Об’єднаної багатонаціональної групи з підготовки — Україна" (JMTG-U) і добре впоралися із завданням, отримали відзнаки Міністерства оборони України.

      Представники армії США продовжуватимуть допомагати у тренуванні підрозділів Збройних Сил України за стандартами підготовки армій держав НАТО. Ця військово-тренувальна місія відома, як "Об’єднана багатонаціональна група з підготовки – Україна" (JMTG-U). Діяльність її започатковано у 2015 році. Основна мета – сприяння внутрішньому оборонному потенціалу України та тренуванню ротаційних підрозділів в Україні.

      Крім того, американські військовослужбовці продовжуватимуть навчання українських військових інструкторів, які у найближчому майбутньому мають повністю опанувати функції навчання особового складу на рівні батальйону.

       

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      Теги: Новини України Новини політики Новини США Збройні сили України НАТО Новини Львова
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