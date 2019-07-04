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      Військові кораблі НАТО прибули до України: фото

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      Військові кораблі НАТО прибули до України
      Військові кораблі НАТО прибули до України / Думская

      До порту в Одесі прибули військові кораблі НАТО – канадський фрегат Toronto, британський есмінець D37 Duncan, турецький фрегат F241 Turgutreis, румунський F221 Regele Ferdinand.

      Відомо, що кораблі простоять в Україні до 8 липня, передає сайт "Думская".

      Важливо! ЗСУ приєднаються до операцій НАТО в Іраку та Sea Guardian

      Вся четвірка відноситься до постійної групі НАТО, що несе бойове чергування в Середземному море. Флагманом групи є фрегат "Торонто". 

      До Одеси прибули кораблі НАТО: фото

      Кораблі візьмуть участь в міжнародних навчаннях "Sea Breeze-2019" та будуть діяти у складі багатонаціональних сил.

      Що таке Sea Breeze?Це багатонаціональні військові навчання, які проводяться на території України з 1997 року відповідно до "Меморандуму про порозуміння та співробітництво з питань оборони та військових взаємин" між Міноборони США та Міноборони України від 1993 року. Організаторами навчань є Україна і США. цьогоріч навчання почнуться в понеділок, 1 липня.

      Окрім того, до Одеси прибув і французький корабель радіоелектронної розвідки A759 Dupuy de Lome. Він побудований спеціально для прослуховування ефіру, а його місії полягають у перехопленні і аналізі всіх типів сигналів, в тому числі отриманих за допомогою супутників.

      Французький розвідник
      Французький розвідник

      Зазначимо, що французький розвідник не братиме участі у міжнародних навчаннях "Сі Бриз-2019". Ймовірно, що його будуть цікавити російські кораблі, що стежать за американським есмінцем "Карні". Також "Дюпюї-де-Лом" буде спостерігати за проведенням активної фази навчань.

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      Теги: Новини України Новини Одеси НАТО Водний транспорт
      Джерело: 24 канал
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