Військові кораблі та навчання: НАТО нарощує сили у Чорному морі через агресію Росії

НАТО посилило свою військову присутність у Чорному морі через активну мілітаризацію акваторії Росією. У відповідь на незаконну анексію Криму та напад РФ на українські судна в районі Азовського моря, Альянс збільшив кількість кораблів та проводить військові навчання в регіоні.

Чорне море є важливим для НАТО, тому не можна дозволити, аби РФ захопила його. Про це у Тбілісі заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час спільної прес-конференції з прем’єр-міністром Грузії Мамукою Бахтадзе.

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Те, що ми бачимо – це суттєва мілітаризація Росією регіону Чорного моря, особливо після незаконної анексії Криму. Ми бачили агресивні дії Росії проти українських кораблів неподалік від Азовського моря та Керченської протоки. У відповідь НАТО збільшило свою присутність у Чорному морі, і працює разом із Грузією над вирішенням викликів у сфері безпеки у Чорноморському регіоні,

– наголосив Столтенберг.

Зараз Альянс збільшив кількість військових кораблів в регіоні Чорного моря, присутність своїх сил на суходолі, зокрема у Румунії, проводить повітряне патрулювання. Наразі в регіоні перебувають два кораблі НАТО – один від Великобританії, інший – під прапором Франції.

Кілька днів тому кораблі країн Альянсу з числа постійного військово-морського угруповання брали участь у навчаннях НАТО з морського розмінування "Посейдон". Загалом до НАТО входять три чорноморські країни – Туреччина, Болгарія, та Румунія, які мають власну присутність у Чорному морі.

"Всі ці фактори сприяють збільшенню присутності НАТО у Чорноморському регіоні", – підсумував генеральний секретар НАТО.

Зазначимо, у порт Одеси 25 лютого увійшов американський есмінець USS Donald Cook, а покинув його 27 лютого. Корабель взяв участь у навчаннях військово-морських сил Туреччини. "Дональд Кук" – третє американське військово-морське судно, яке провело операцію у Чорному морі в 2019 році. Його візит в Одесу був четвертим заходом суден США в цей порт з січня 2018 року.

Окрім того, на початку липня 2019 року в Чорному морі відбудуться українсько-американські навчання Sea Breeze-2019. До них залучать дев’ять кораблів і катерів морської охорони, два літаки й гелікоптери.

Чому виникла ескалація в регіоні?25 листопада 2018 року у районі Керченської протоки прикордонний корабель Росії протаранив буксир українських військових. Росія захопила 2 українських кораблі та взяла в полон 24 українських моряків. Їх згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО. Усі українські моряки заявили слідству в РФ, що є військовополоненими.



Вже майже рік Росія блокує в Азовському морі іноземні судна, що прямують до українських портів. Час затримки кораблів може сягати понад тиждень. Через це українська економіка зазнає чималих збитків. Посли Європейського союзу домовилися про запровадження додаткових санкцій проти 8 громадян Росії, причетних до захоплення українських військових поблизу Керченської протоки в листопаді 2018 року.