Військові навчання Росії та Білорусі схожі на підготовку до війни, – польський генерал

Спільні військові навчання Росії та Білорусі, які тривають під Брестом, схожі на підготовку Кремля до реальних бойових дій.

Таку думку висловив польський генерал, колишній ректор Академії національної оборони Богуслав Пацек TVN24.

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Окрім російських десантно-штурмових підрозділів, на полігоні Бреста біля польського кордону присутня й елітна Псковська дивізія, солдати якої брали участь у всіх найважливіших збройних кампаніях Росії: в чеченських війнах, інтервенції в Грузію або ж окупації Криму в 2014 році, зазначає видання.

Для мене це все виглядає так, ніби Росія готує свою боєздатність до реальних битв: перевірка системи управління і командування, здатності мобілізації резерву, перевірка логістики,

– вважає Пацек.

Так, військові вчаться виявляти, блокувати і знищувати нелегальну збройну групу, яка зайняла стратегічний плацдарм. Вони тренуються також у стрільбі зі зброї і у висадці десанту.

Зауважимо, що урочиста церемонія відкриття спільних навчань відбулася 9 квітня, активна ж фаза пройде в період із 10 до 12 квітня.