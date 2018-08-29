Військові навчання "Схід-2018" не загрожують НАТО, – автор скандальної статті про Кримський міст

Масштабні військові навчання "Схід-2018" проходитимуть на Далекому Сході, тому немає ніяких підстав для побоювань, що вони – це прикриття для захоплення країн НАТО.

Про це пише оглядач The Washington Examiner Том Роган, який у травні написав скандальний матеріал із закликом до України підірвати Кримський міст.

Читайте також: Навчання "Схід-2018" свідчать про підготовку Росії до масштабного конфлікту, – НАТО

Автор статті вважає, що військові навчання "Схід-2018" нададуть можливість для альянсу побачити російську військову доктрину в дії. Журналіст зауважує, що Росія залучить до навчань 300 тисяч військових, одну тисячу літаків і тисячі одиниць іншої техніки. Звідси стає зрозумілим, що Путін намагається зміцнити здатність своєї армії до маневрування. Натомість країни НАТО можуть оцінити, як російські підрозділи отримують накази, ведуть спільну роботу, використовують індивідуальну тактику, переконаний він.

У маневрах братимуть участь сили Китаю та Монголії. Так, у Москви та Пекіна є спільні стратегічні інтереси в тому, щоб замінити світопорядок, в якому панують США. Але водночас у співпраці цих двох країн немає нічого нового, щоб несло небезпеку для США. Навпаки, американські фахівці можуть поспостерігати за тим, як китайські і російські сили будуть вести спільні дії, продовжує Роган.

Нам (країнам західного світу – "24") нагадують, що Китай і Росія прагнуть зруйнувати світопорядок, заснований на лібералізмі. Але ми також отримуємо рідкісну можливість подивитися, як вони можуть діяти, щоб домогтися своїх цілей. І в такому випадку ми можемо краще підготуватися, щоб їх зупинити,

– переконує журналіст.

Окрім цього, продовжує оглядач, співпраця Росії та Китаю посилає сигнал Індії про те, що вона повинна інтенсивніше будувати відносини зі США. До того ж, Індії постійно загрожує Китай, тому Дональду Трампу потрібно особливо наголошувати на факті цих спільних навчань Москви і Пекіна, коли він вестиме перемовини з прем'єр-міністром Нарендрою Моді про зміцнення взаємодії у військовій сфері, радить Роган.

Що ж стосується Монголії, то у неї наразі хороші відносини зі США, а запросили її на ці маневри, щоб розсіяти підозри, ніби навчання "Схід-2018" можуть привести до захоплення її території, робить висновок журналіст.

Читайте також: Як Україна може використати російські військові навчання "Схід-2018"

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що міністр оборони Росії Сергій Шойгу оголосив про найбільші військові навчання за останні 40 років. Зазначається, що вони пройдуть з 11 по 15 вересня, всього в навчаннях візьмуть участь близько 300 тисяч військовослужбовців і близько 36 тисяч одиниць наземної техніки.