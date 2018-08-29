18:34
29 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
16°C
23°C 16°C
  • четвер
    25°C 14°C
  • п'ятниця
    25°C 12°C
  • субота
    28°C 13°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ІЛОВАЙСЬКА ТРАГЕДІЯ ДЖОН МАККЕЙН ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. П – Путін, П – Пісуар. Суперсобянін супермер
Вєсті Кремля
21:15, 28 серпня
Вєсті.UA. Порохоронець Савченко. Танці з дірками
Вєсті.UA
19:09, 28 серпня
Наварія: як "замітають сліди" земельних "дерибанів" чиновники і хто прикривається ветеранами АТО
ЦРУ
09:00, сьогодні
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 серпня
Згадати все. Український рок в стилі олд-скул
Згадати все
23:50, 28 серпня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу
ІЛОВАЙСЬКА ТРАГЕДІЯ ДЖОН МАККЕЙН ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Військові навчання "Схід-2018" не загрожують НАТО, – автор скандальної статті про Кримський міст

78 Читать новость на русском
НАТО не варто боятися військових навчань "Схід-2018"
НАТО не варто боятися військових навчань "Схід-2018" / Фото з відкритих мереж

Масштабні військові навчання "Схід-2018" проходитимуть на Далекому Сході, тому немає ніяких підстав для побоювань, що вони – це прикриття для захоплення країн НАТО.

Про це пише оглядач The Washington Examiner Том Роган, який у травні написав скандальний матеріал із закликом до України підірвати Кримський міст.

Читайте також: Навчання "Схід-2018" свідчать про підготовку Росії до масштабного конфлікту, – НАТО

Автор статті вважає, що військові навчання "Схід-2018" нададуть можливість для альянсу побачити російську військову доктрину в дії. Журналіст зауважує, що Росія залучить до навчань 300 тисяч військових, одну тисячу літаків і тисячі одиниць іншої техніки. Звідси стає зрозумілим, що Путін намагається зміцнити здатність своєї армії до маневрування. Натомість країни НАТО можуть оцінити, як російські підрозділи отримують накази, ведуть спільну роботу, використовують індивідуальну тактику, переконаний він.

У маневрах братимуть участь сили Китаю та Монголії. Так, у Москви та Пекіна є спільні стратегічні інтереси в тому, щоб замінити світопорядок, в якому панують США. Але водночас у співпраці цих двох країн немає нічого нового, щоб несло небезпеку для США. Навпаки, американські фахівці можуть поспостерігати за тим, як китайські і російські сили будуть вести спільні дії, продовжує Роган.

Нам (країнам західного світу – "24") нагадують, що Китай і Росія прагнуть зруйнувати світопорядок, заснований на лібералізмі. Але ми також отримуємо рідкісну можливість подивитися, як вони можуть діяти, щоб домогтися своїх цілей. І в такому випадку ми можемо краще підготуватися, щоб їх зупинити, 
– переконує журналіст.

Окрім цього, продовжує оглядач, співпраця Росії та Китаю посилає сигнал Індії про те, що вона повинна інтенсивніше будувати відносини зі США. До того ж, Індії  постійно загрожує Китай, тому Дональду Трампу потрібно особливо наголошувати на факті цих спільних навчань Москви і Пекіна, коли він вестиме перемовини з прем'єр-міністром Нарендрою Моді про зміцнення взаємодії у військовій сфері, радить Роган.

Що ж стосується Монголії, то у неї наразі хороші відносини зі США, а запросили її на ці маневри, щоб розсіяти підозри, ніби навчання "Схід-2018" можуть привести до захоплення її території, робить висновок журналіст.

Читайте також: Як Україна може використати російські військові навчання "Схід-2018"

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що міністр оборони Росії Сергій Шойгу оголосив про найбільші військові навчання за останні 40 років. Зазначається, що вони пройдуть з 11 по 15 вересня, всього в навчаннях візьмуть участь близько 300 тисяч військовослужбовців і близько 36 тисяч одиниць наземної техніки.

Теги: Новини Росії Новини політики Новини США Китай НАТО Індія
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Про денонсацию договора о дружбе – пиар-ход перед выборами?
сьогодні, 17:00 Про денонсацию договора о дружбе – пиар-ход перед выборами?
Микола Спиридонов
Для тих, хто хоче навчитись захищати країну
сьогодні, 15:01 Для тих, хто хоче навчитись захищати країну
Блог Соцмережі
Чому про новий Hyundai Santa Fe так багато говорять: тест-драйв від Авто24
28 серпня, 16:00 Чому про новий Hyundai Santa Fe так багато говорять: тест-драйв від Авто24
День народження Майкла Джексона: кавери на хіти короля поп-музики
сьогодні, 13:36 День народження Майкла Джексона: кавери на хіти короля поп-музики
553
Парад раздора: "Враг не побежден" против "Украина выстояла"
сьогодні, 13:01 Парад раздора: "Враг не побежден" против "Украина выстояла"
Павло Казарін
Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
 17 вересня 2017 , 11:52
ТОП-25 фільмів для святкового настрою
 7 січня 2015 , 11:10
Як уродженець Закарпаття та колишній в'язень Аушвіца став кравцем для американських президентів
 17 грудня 2016 , 12:45
Катастрофа літака EgyptAir: з'явились фото та відео уламків
21 травня 2016 , 15:19
Відкривай легендарні місця: Сопот
 9 квітня , 12:00
Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
 16 квітня , 15:00
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук