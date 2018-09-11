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Військові навчання "Схід-2018" стануть наймасштабнішими за півстоліття: що хоче приховати РФ

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Наймасштабніші за півстоліття військові навчання стартували у Росії. Військовий вишкіл "Схід-2018" проводять у Сибіру і на Далекому Сході. Участь у них беруть майже 300 тисяч військових. Залучили навіть військовиків з Китаю та Монголії.

Останні масштабні навчання – "Захід-2017" – Росія провела рівно рік тому спільно з білорусами. За офіційними даними, у них взяли участь 13 тисяч військових і майже одна тисяча одиниць військової техніки. Така активність тримала у напрузі половину країн Європи. Незадоволені були як країни Заходу, так і білоруси.

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"Перший лозунг цієї акції це "За мирну Білорусь". Ми не хочемо бути втягнені у ці конфлікти. Ми виступаємо за нейтральну Білорусь", – прокоментував такі навчання один громадянин Білорусі. Цьогорічні ж навчання обіцяють бути наймасовішими за останні 4 десятиліття. До участі в них залучили майже 300 тисяч військовослужбовців, а ще – 36 тисяч одиниць військової техніки і більше тисячі одиниць літальних засобів. Триватимуть 4 дні. У них візьмуть участь також війська Китаю і Монголії. Експерти кажуть: у такий спосіб Росія і Китай вирішили пограти м'язами перед США.

У Китаю, в принципі, немає завойовницької традиції. Всю свою історію Китай, навпаки, потерпав від іноземних експансій. Швидше за все, йдеться більше про "гру м'язами" проти Сполучених Штатів. Між Сполученими Штатами і Китаєм торгова війна, і обидві сторони цієї війни несуть чималі збитки,
– зазначив військовий історик Роман Пономаренко.

Чому ж Росія, попри економічну кризу і санкції, витрачає стільки грошей на навчання, гадають і у світових ЗМІ. Експерти переконані: за черговим бряцанням зброєю і демонстрацією своєї військової величі Росія намагається замаскувати незаконний масивний рух російської військової техніки. Зокрема, і до України. У Росії ж, аби прокоментувати припущення, використовують свій звичний шаблон відповіді.

На жаль, саме в західних ЗМІ з'являються спекулятивні публікації, в яких російським майбутнім маневрам приписана агресивна спрямованість проти країн блоку НАТО і країн Євросоюзу,
– заявив заступник міністра оборони Росії Олександр Фомін.

Навчання за масштабами схожі до цьогорічних – а саме вишкіл під назвою "Захід-81" – відбувся 37 років тому на території кількох тогочасних радянських республік, зокрема й в Україні. У них взяли участь армії СРСР та країн Варшавського договору. На Заході ці навчання сприйняли як демонстрацію сили Москвою.

Автор: Марина Молька, Олексій Годзенко
Теги: Новини Росії Зброя Китай
Джерело: 24 канал
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