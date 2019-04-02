Військові провели видовищне тренування в зоні проведення ООС: відео

У зоні проведення ООС військові провели тренування пошуково-рятувальних підрозділів. До нього були залучені й авіація, і наземні групи порятунку.

Бійці відпрацювали способи порятунку авіаційних екіпажів у разі виникнення аварійного інциденту. Тренування відбулося на одному з аеродромів у зоні проведення ООС.

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Ми провели тренування з порятунку екіпажів у нештатних ситуаціях разом із аварійно-рятувальною командою групи забезпечення польотів. Так була зімітована відмова гідравлічної системи вертольоту, його покидання парашутистом. Далі до тренування приступила група порятунку: вони провели заходи із першої медичної допомоги, підготовки місця для посадки авіації,

– розповів один із військовослужбовців ЗСУ.

Такі тренування провели через постійне зростання інтенсивності польотів авіації в районі проведення ООС. Через специфіку завдань, які військові там виконують, зростає і рівень небезпеки, тому велику увагу приділяють підготовці пошуково-рятувальних сил.

Військові ООС провели тренування: відео

Зазначимо, що в Україні почастішали випадки, коли військова авіація потрапляє в аварійні ситуації. Так, приміром, у Чугуєві, що на Харківщині, 28 березня аварійно сів вертоліт Мі-2. У нього відмовило кермове керування. На щастя, екіпаж літака не постраждав.